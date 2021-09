PlayStation 5: Sony und Nextorage bringen neue SSD auf den Markt

Sony hat zusammen mit Nextorage an einer neuen Gaming-SSD für die PlayStation 5 gearbeitet. Die Speichererweiterung ist in verschiedenen Größen erhältlich und wird über den internen PCIe-Slot mit der Konsole verbunden. Der Preis der SSD fällt jedoch vergleichsweise hoch aus.

Produkt ohne offizielle Zertifizierung

Nextorage hat die neue "NEM-PA Series M.2 2280 Gaming SSD" in einem YouTube-Video angekündigt. Die Beschreibung lässt darauf schließen, dass die Speichererweiterung für die PlayStation 5 optimiert wurde. Die SSD wird wahlweise mit einem oder mit zwei Terabyte Speicher ausgeliefert und verfügt über einen Aluminiumkühlkörper. Hierbei handelt es sich um eine Voraussetzung, damit das Gerät von der PlayStation 5 unterstützt wird.Die 2TB-Version soll einen sequentiellen Lese- und Schreibdurchsatz von bis zu 7300 bzw. 6900 Megabyte pro Sekunde erreichen. Die zufällige Lese- und Schreibleistung soll eine Million Operationen pro Sekunde betragen. Außerdem besitzt die PCIe 4.0 x4 M.2 NVMe-SSD zwei Gigabyte DDR4-RAM, um schneller auf häufig verwendete Daten zugreifen zu können.Obwohl Sony an der Entwicklung beteiligt war, wird die SSD ohne die "PlayStation approved"-Zertifizierung ausgeliefert. Nextorage betont, dass die Kompatibilität und Performance nicht für alle Titel, die auf der PlayStation 5 gespielt werden können, garantiert wird.Zunächst soll die Nextorage-SSD ausschließlich in Japan angeboten werden. Wann die Speichererweiterung auch hierzulande oder in anderen Regionen erhältlich ist, bleibt offen.Wer die SSD in seiner Konsole verwenden möchte, muss tief in die Tasche greifen. In Japan werden für die 1TB-Variante 36.444 Yen, also umgerechnet gut 280 Euro, fällig. Andere für die PlayStation 5 geeignete Speicherweiterungen schlagen mit 50 Euro weniger zu Buche. Da die SSD im Vergleich zu anderen Modellen keine Vorteile mit sich bringt, könnten sich am Ende nur wenige Konsolen-Besitzer für das Produkt von Nextorage und Sony entscheiden.