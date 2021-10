WD Blue SN570: Western Digital leakt neue "Gut und günstig"-SSD

Beim Speicherhersteller Western Digital kündigt sich eine neue NVMe-SSD für Einsteiger an. Vorab versehentlich durchgesickert, wird die WD Blue SN570 scheinbar als Nachfolger der günstigen WD Blue SN550 erwartet. Übertragungsraten von bis zu 2800 MB/s sind denkbar.

WD Blue SN570: Markteinführung könnte kurz bevorstehen

"Mit der WD Blue SN570 NVMe SSD bleiben Sie im Hier und Jetzt und schaffen mehr, als Sie erwarten. Dieses leistungsstarke interne Laufwerk bietet mehr als die fünffache Geschwindigkeit unserer besten SATA-SSDs, sodass Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen können und sich weniger Sorgen über PC-Verzögerungen oder Ladezeiten machen müssen."

Western Digital

Wie die Kollegen von ComputerBase nach einem Leserhinweis berichten, bewirbt der US-amerikanische Hersteller Western Digital bereits vorab einer offiziellen Produktvorstellung die bisher unbekannte WD Blue SN570. Dabei handelt es sich erstem Bildmaterial zufolge um ein Solid State Drive im kompakten M.2-Format, das auf den zeitgemäßen NVMe-Standard setzt und somit Herstellerangaben zufolge "mehr als die fünffache Geschwindigkeit" von herkömmlichen SATA-SSDs erreichen soll.Erste Hinweise zur WD Blue SN570 wurden in den Release Notes der jüngsten Version 3.4 des WD Dashboards, dem hauseigenen SSD-Tool des Unternehmens, gefunden. Daraufhin tauchte im Netz weiteres Promotion-Material auf, welches den Flash-Speicher in Kombination mit einem Adobe Creative Cloud-Abo bewirbt. Die detaillierten technischen Daten sowie Preise stehen derzeit noch nicht zur Verfügung, dafür aber ein Werbetext des Herstellers.Aufgrund dieser Angaben rechnen die Kollegen mit Übertragungsraten von bis zu 2800 MB/s, die leicht über dem Vorgänger WD Blue SN550 (2600 MB/s) liegen könnten. In Anbetracht des günstigen Einstiegspreises der SN500er-Serie mit circa 42 Euro für 250 GB kann man davon ausgehen, dass auch der Nachfolger WD Blue SN570 mit dem älteren PCIe 3.0 x4-Interface arbeiten wird, um den Preis niedrig zu halten. Obwohl der Termin für den offiziellen Marktstart noch unbekannt ist, finden sich bereits jetzt erste Einträge bei diversen Online-Händlern.