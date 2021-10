Das Xiaomi Pad 5 im Test: Konkurrenz für Apple und Samsung?

Solide Verarbeitung

Macht Xiaomi nun auch auf dem Tablet-Markt Apple und Samsung Konkurrenz? Mit dem Xiaomi Pad 5 ist nun das erste Tablet des chinesischen Herstellers offiziell in Deutschland erhältlich und bietet unter anderem ein 120-Hertz-Display, eine schnelle CPU und es lässt sich zudem mit einem aktiven Stylus bedienen. Wie gut das Tablet tatsächlich ist, versucht unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem Test zu klären.Das Xiaomi Pad 5 ist in Deutschland für 399 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich. Für diesen Preis erhalten Käufer ein gutes, aber nicht perfekt verarbeitetes Gerät mit Metallrahmen und einer Rückseite aus Kunststoff. Es gibt insgesamt vier Lautsprecher mit einer guten Tonqualität, ein klassischer Kopfhöreranschluss ist hingegen nicht vorhanden. Ebenso fehlen ein Micro-SD-Slot und ein Fingerabdruckleser.Die Hauptkamera löst mit 13 Megapixeln auf und verfügt über einen LED-Blitz. Für Schnappschüsse zwischendurch ist die Bildqualität durchaus in Ordnung. Die Frontkamera ist mit 8 Megapixeln ebenfalls für Selfies und Videotelefonate ausreichend, jedoch befindet sie sich an einer der kürzeren Seiten des Tablets und ist somit nicht ideal platziert.Im Inneren des Tablets steckt ein Qualcomm Snapdragon 860, dem 6 GB RAM zur Seite stehen. Der interne Speicher ist wahlweise 128 oder 256 GB groß und kann, wie bereits angesprochen, nicht durch eine Speicherkarte erweitert werden. In Benchmarks muss sich das Tablet zwar dem Galaxy Tab S7 geschlagen geben, dennoch ist es schneller als die meisten Mittelklasse-Tablets mit Android . Auch für aktuelle Spiele ist die Performance somit mehr als ausreichend.Das 11 Zoll große Display löst mit 2560 x 1600 Pixeln auf und unterstützt bis zu 120 Hertz. Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung können im Test überzeugen, auch wenn es natürlich hellere Panels gibt. Android 11 ist vorinstalliert, das Betriebssystem wurde durch Xiaomi optisch recht stark angepasst und erinnert so ein wenig an eine Mischung aus Android und iPadOS Mit einem aktiven Stylus und einem Tastaturcover bietet Xiaomi gleich zwei interessante Zubehörteile für das Tablet an. Der Stift unterscheidet zwischen 4096 Druckstufen und wird per Induktion am Tablet aufgeladen. Zwar schneidet er im direkten Vergleich ein wenig schlechter als die Stifte von Samsung oder Apple ab, dennoch ist er besser als die weiteren Konkurrenten in diesem Bereich. Schade ist, dass der Stift nicht vom schnellen Display profitiert: Das geschriebene hinkt leicht dem Stift hinterher.Das ebenfalls optional erhältliche Tastaturcover wird magnetisch mit dem Tablet verbunden. Es besteht aus Kunststoff und lässt sich nur in einem Winkel aufstellen. Auf ein Touchpad hat Xiaomi verzichtet. Ansonsten ist es aber eine gute Tastatur, auf der es sich angenehm schreiben lässt.