Peinlicher Zustand des VW Golf 8: Jetzt brauchen alle Werkstatt-Update

Der VW Golf 8 bringt deutlich mehr Hardware und Software mit als die Vorgänger - und hat damit anhaltende gravierende Probleme, die auch schon Rückrufe erforderlich gemacht hatten. Jetzt soll mit einem großen Update alles besser werden, es wird sogar die Produktion angepasst.

Jeder Golf 8 Besitzer muss mit seinem Auto in die Werkstatt

Neue Golf 8 bekommen bessere Hardware

Volkswagen

Heutzutage gehört es zum guten Ton, dass Fahrzeuge umfassend mit Computertechnik und Software-Funktionen ausgestattet sind. Für viele Besitzer des Golf 8 bringt diese schöne neue Welt aber vor allem zusätzlichen Ärger mit. Seit dem Verkaufsstart im Dezember 2019 konnten wir wiederholt über eine Vielzahl von Fehler berichten, die von nervig bis gefährlich reichen: nicht erkannte Autoschlüssel, fehlerhafte Assistenzsysteme oder unnötige Notbremsungen sind hier nur einige Beispiele. Das Negativhighlight: Im Februar musste VW einen Rückruf starten, weil das Computersystem in zehntausenden Fahrzeugen vollständig seinen Dienst versagte. Jetzt zeigt sich: Alle Golf-8-Besitzer müssen mit ihren geplagten Fahrzeugen aktiv werden.Wie Auto, Motor und Sport von VW erfahren hat, werden die rund 220.000 Golf 8-Fahrer in Deutschland und unzählige weitere in Europa wohl im Frühjahr per Brief dazu aufgefordert, für ein großes Update Werkstätten anzusteuern - ein Over-the-air-Update wird hier nicht möglich sein. Laut Angaben der Entwickler will man mit dem Update jetzt endgültig alle Fehler zwischen Software und Hardware ausgemerzt und die Grundlast des Systems durch Optimierungen um rund 20 Prozent reduziert haben.Die Zuversicht der Bestandskunden auf eine zufriedenstellende Lösung könnte auch durch eine andere Ankündigung getrübt werden. Muss man bei bestehende Modellen hoffen, dass das Softwareupdate die gravierenden Leistungsprobleme mildert, setzt VW bei allen neu produzierten Modellen auf deutlich leistungsstärkere Hardware. Der Prozessor bietet demnach 25 Prozent mehr Leistung, die Grafikeinheit ist dreimal so schnell wie die in den Golf-8-Vorgängern.Was mit dem Golf 8 seinen Anfang nimmt, könnte sich bald auch auf andere Modelle ausweiten, die auf den modularen Bordsystem-Baukasten MIB 3 setzen. Man darf gespannt sein, wie und ob VW seine weitreichenden und teilweise erschreckend gravierenden Software-Probleme im nächsten Jahr in den Griff bekommt.