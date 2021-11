Mehr als nur ein Telefon: Das Surface Duo 2 jetzt bei Media Markt

Smartphone oder Tablet, warum nicht beides? Mit dem Surface Duo 2 lässt Microsoft die Welten erneut verschmelzen. Das Dual-Screen-Smart­phone verbindet Innovation und Produktivität in einem Allround-Gerät für Arbeit, Gaming und Kreativität, das jetzt bei Media Markt startet.

Surface Duo 2: "Mehr Produktivität mit zwei Bildschirmen"

Surface Duo 2 und Zubehör jetzt erhältlich!

Microsoft

Das Surface Duo 2 ist "mehr als nur ein Telefon". Mit seinen zwei Bildschirmen vereint die zweite Generation des Microsoft-Exoten die Welt der Smartphones sowie Tablets und schafft in Kombination mit der schnellen 5G-Verbindung und einer dynamischen Triple-Kamera mehr Dual-Screen-Möglichkeiten als je zuvor. Egal ob produktive Anwendungen im Microsoft 365-Kosmos, Xbox-Spiele über den Streaming-Dienst der Redmonder oder klassische Apps aus dem Google Play Store, das Surface Duo 2 ist für alle Lebenslagen von Office-Aufgaben bei der Arbeit bis hin zum kreativen und spielerischen Privatleben gewappnet.Mit dem Surface Duo 2 investiert Microsoft weiter in die aussichtsreiche Zukunft der Dual-Screen-Smartphones , die ihre Vorteile im produktiven Alltag zeigen. Vor allem das Multitasking geht hierbei leicht von der Hand. Während auf dem einen Bildschirm der Videoanruf stattfindet, finden wichtige Dokumente, Notizen oder Präsentationen direkt daneben Platz. Ebenso kann man Arbeit und Vergnügen verbinden: Zum Feierabend noch eine Mail schreiben während man bereits mit einer neuen Folge seiner Lieblingsserie begonnen hat? Kein Problem. Die Möglichkeiten sind dabei schier grenzenlos und dank einer Displayfläche von insgesamt 8,3 Zoll kann man diese optimal ausleben.Auch technisch überzeugt das Microsoft Surface Duo 2 . Die beiden PixelSense Fusion-Bildschirme erreichen eine hohe Auflösung von 2688 x 1892 Pixeln, bieten eine Bildwiederholrate von 90 Hz, unterstützen die HDR-Technologie und bieten für den Outdoor-Betrieb eine hohe Helligkeit von bis zu 800 Nits. Für den Antrieb sorgt der schnelle Qualcomm Snapdragon 888-Chip gepaart mit 8 GB Arbeitsspeicher und zeitgemäßen Funkverbindungen wie WLAN-ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1 und natürlich 5G. Und dank Android 11 und dem Microsoft Launcher stehen euch sowohl die Google- als auch die Microsoft-Welt offen.Trotz seiner großen Display-Diagonale bleibt das Microsoft Surface Duo 2 mit einer Bauhöhe von nur 5,5 Millimetern vergleichsweise schlank und trägt mit seinem Gewicht von 284 Gramm auch nicht zu dick auf. Der bis zu 4449 mAh starke Akku bringt euch zudem sicher über den Tag und die mit 12 bis 16 Megapixeln auflösende Triple-Kamera samt Tele- und Ultra-Weitwinkelobjektiv lässt kaum Wünsche offen. Per USB-C ist das Surface Duo 2 zudem schnell aufgeladen, es werden Nano-SIM-Karten sowie eSIM unterstützt und das komplette Smartphone wird vom robusten Corning Gorilla Glass Victus geschützt. Kurzum: Innovation trifft auf Produktivität und ein ultraschlankes Design.