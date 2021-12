NFL-Star-Quarterback Tom Brady zerstört vor Wut ein Surface-Tablet

Die American-Football-Liga NFL befindet sich im Endspurt der regulären Spielzeit und derzeit werden auch die Tickets für die Playoffs vergeben. Titelverteidiger Tampa Bay hat sich dieses bereits gesichert, doch das ist für Quarterback-Legende Tom Brady kein Grund zur Entspannung.

Brady vs. Surface - 1:0

Brady ist, auch wenn er alles andere als uneingeschränkt populär ist, zweifellos der beste Quarterback aller Zeiten. Und das im für Spitzensportler stolzen Alter von 44 Jahren. Am vergangenen Sonntagabend war NFC South-Divisionsrivale New Orleans Saints in Tampa zu Gast und konnten einen historischen Sieg gegen die "Bucs" einfahren.Das lag allerdings nicht unbedingt daran, dass man die Bucs besiegen konnte, sondern am Ergebnis: Denn das Spiel ging 9:0 für die Saints aus und das ist ein nicht alltägliches Ergebnis für diesen Sport: Denn kein Team konnte einen Touchdown erzielen (der in der Regel sieben Punkte einbringt), die Saints konnten drei Field Goals zu je drei Punkten auf die Ergebnistafel bringen.Doch auch das war nicht unbedingt ungewöhnlich. Historisch war indes der Umstand, dass das Team von Tom Brady keinen einzigen Punkte erzielen konnte. Solche so genannten Shutouts kommen zwar immer wieder vor, für Brady - dem besten Quarterback aller Zeiten - ist ein Null-Punkte-Spiel regelrecht undenkbar.Auch Brady selbst konnte es nicht fassen, was ihm da widerfahren ist: Denn sein laut CBS Sports erster Shutout seit 15 Jahren endete im Wesentlichen mit einer Interception (einem vom Gegner abgefangenen Ball). Der 44-Jährige war stinksauer und dem fiel ein Surface-Tablet zum Opfer. Brady schmetterte das Gerät sichtlich verärgert zur Seite, es ist unwahrscheinlich, dass das Microsoft-Gerät das überlebt hat.Microsoft ist seit 2014 offizieller Partner der NFL. Die Surface-Modelle werden an sich zur Analyse von Spielzügen verwendet, sie kommen seither regelmäßig als Wurfobjekt enttäuschter Spieler und Trainer zum Einsatz.