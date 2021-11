Surface Duo 2: Microsoft & Media Markt starten "Alt gegen Neu"-Deal

Das Microsoft Surface Duo 2 gehört zu den fortschrittlichsten und produktivsten Smartphones am Markt, das sich mit seinem Dual-Screen-Design von der breiten Masse abheben kann. Interessiert? Bei Media Markt profitiert ihr jetzt von einer exklusiven "Alt-gegen-Neu-Aktion".

Microsoft Surface Duo 2: "Mehr als nur ein Telefon"

So funktioniert der Ankauf-Rabatt von bis zu 700 Euro

Surface Duo 2 und Zubehör jetzt erhältlich!

Microsoft

Wer noch nach dem passenden Weihnachtsgeschenk für sich oder seine Liebsten sucht, der sollte sich das neue Microsoft Surface Duo 2 genauer ansehen. Das exotische Smartphone mit zwei Bildschirmen kombiniert die Welt der kompakten Mobiltelefone mit der großflächiger Tablets und steigert somit die Produktivität deutlich. Und damit auch wirklich jeder in den Genuss der neuen Technologie kommen kann, bietet Media Markt in seinem Online-Shop einen exklusiven Smartphone-Ankauf, der euch beim Einsenden eures Altgeräts bis zu 700 Euro zurückerstattet, wenn ihr euch für ein Surface Duo 2 entscheidet.Was wir im Desktop-Bereich lieben gelernt haben, führt Microsoft im Smartphone-Bereich weiter - zwei Bildschirme. Mit ihnen erhöht das Surface Duo 2 unsere Produktivität wie kein zweites Android-Smartphone. Egal ob im beruflichen Bereich in Kombination mit wichtigen Microsoft 365-Programmen (z.B. Word, Excel, Outlook & Co.), beim Spielen über das Xbox Cloud Gaming oder wenn wir unsere Lieblingsserie starten, gleichzeitig aber nicht auf das Chatten mit Freunden und der Familie verzichten wollen. Auf 8,3 Zoll sind das Multitasking und das ständige Ausweichen auf Notebooks oder Tablets kein Problem mehr.Das Beste: Auch technisch überzeugt das Microsoft Surface Duo 2 . Mit einer Auflösung von 2688 x 1892 Pixeln, einer Bildwiederholrate von 90 Hz und HDR-Technik überzeugen die Displays ebenso wie die Leistung des Qualcomm Snapdragon 888-Chips gepaart mit 8 GB Arbeitsspeicher und zeitgemäßen Funkverbindungen wie Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 und 5G.Findet ihr Gefallen am neuen Microsoft Surface Duo 2 und wollt euch den Stress rund um den Verkauf eures alten Smartphones sparen? Dann solltet ihr die Trade-In-Option von Media Markt in Betracht ziehen. Je nachdem welches der teilnehmenden Geräte ihr besitzt, erhaltet ihr eine Rückerstattung von bis zu 700 Euro . Sogar für ein altes iPhone 7 lässt der Online-Shop bereits 200 Euro springen, ein Samsung Galaxy S20 FE oder S10+ ist schon 300 Euro wert und neuere Modelle, wie das Samsung Galaxy S21+, iPhone 12 oder iPhone 12 Pro (Max), ermöglichen einen fairen Preisnachlass von 600 Euro respektive 700 Euro.Kauft das Surface Duo 2 bis spätestens 12. Dezember 2021, registriert euch bis zum 20. Dezember 2021 bei Flip4New und sendet euer altes Smartphone bis zum 27. Dezember 2021 ein. Schon erhaltet ihr die Rückerstattung von bis zu 700 Euro.