Cyberpunk 2077: Limitierte Uhr zum Spiel nur für gut betuchte Sammler

Man muss wohl ein echter Enthusiast mit tiefen Taschen sein, um sich vom neuen Angebot von CD Projekt Red angesprochen zu fühlen. Der Entwickler hat eine offizielle Cyberpunk 2077-Uhr angekündigt. Das futuristische Stück Titan muss einem 440 Euro wert sein.

Die offizielle Uhr zu Cyberpunk 2077 kommt mit hohem Preis und NFT

Eigenwillige Uhr aus Titan

Gehäuse - Reines Titan Grad 2

Uhrwerk - Quarz mit digitaler LED-Anzeige (gelb)

Glas - verdunkeltes Mineral, mit zusätzlicher Saphirbeschichtung

Armband - Reines Titan Grad 2 mit Schmetterlingsverschluss (austauschbar)

Wasserdichtigkeit - bis zu 5 Atmosphären

Batterie - Modell CR2032; Lithium-Mangandioxid/Organischer Elektrolyt; 3V, 220mAh,

Anzeigeformat - Zeit (12- und 24-Stunden-Optionen), aktuelles Datum (Monat/Tag), Sekunden

Garantie - 2 Jahre

CD Projekt Red

Der Hoffnungstitel Cyberpunk 2077 hatte für große Enttäuschung gesorgt, die Aufholarbeit in Form von dringenden Updates und versprochenen Features kommt dabei stetig, aber nur sehr schleppend voran - die Next-Gen-Updates werden deutlich länger auf sich warten lassen als gedacht. CD Projekt Red ist sich sicher, dass es trotz dieser Probleme noch genug echte Enthusiasten gibt, die bereit sind, für Merchandis mit Scifi-Charme den Geldbeutel sehr weit aufzumachen.Wie das Unternehmen ankündigt, können fanatischen Fans ab sofort die "T‑2077 - Cyberpunk 2077 x Błonie Watch" im offiziellen Store vorbestellen. Ähnlich, wie mit Updates für das Spiel, muss man aber auch hier als Kunde einiges an Geduld mitbringen. Die Auslieferung wird erst für den Juni 2022 in Aussicht gestellt. Der Preis von 440 Euro, exklusive Versandkosten, wird auch durch die Limitierung auf 700 Stück gerechtfertigt.Darüber hinaus kann es auch CD Projekt Red nicht lassen, die Blockchain mit ins Spiel zu bringen. Das Echtheitszertifikat wird in Form eines NFT bereitgestellt, das in Zusammenarbeit mit der Plattform Arianee verwaltet wird. "Mit diesem Dienst erhält der Besitzer des T-2077 eine digitale Bescheinigung der Echtheit."Beim eigenwilligen Look der Uhr ziehen die Macher natürlich klare Parallelen zum namensgebenden Spiel: "Sein retro-futuristisches Design und die Titanium-Bauweise machen den T-2077 so auffällig wie die schrillste Cyberware in Night City." Im Anschluss alle Leistungsdaten des Zeitmessers im Überblick: