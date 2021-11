Spotify Discover: Musik-Dienst bekommt TikTok-Feature spendiert

Die Beta-Version des Musikstreaming-Dienstes Spotify wurde mit einer neuen Funktion ausgestattet. Die App verfügt nun über ein Feature, das viele TikTok-Nutzer kennen dürften. Zukünftig ist es möglich, sich kurze und mit Musik untermalte Videoclips im Hochformat anzusehen.

Kurze Clips zum Finden neuer Musik

Das Feature wird unter dem Namen Spotify Discover geführt und kann über die Toolbar der mobilen App aufgerufen werden. Der Twitter-Nutzer Chris Messina hat die Funktion in der neuesten Beta-Version entdeckt und betont, dass Spotify schon lange kein viertes Icon zur Toolbar hinzugefügt hatte. Über die Toolbar können auch der Startbildschirm, die Suchfunktion sowie die Bibliothek aufgerufen werden. Mit Spotify Discover werden kurze Videos, die sich vertikal swipen lassen, angezeigt. Gute Clips können mit einem Herz versehen werden.Im Gegensatz zu TikTok soll es sich bei den angezeigten Videos nicht um beliebige Clips handeln. Die Inhalte sollen aus offiziellen Musik-Videos stammen und das Finden neuer Musik erleichtern. Neben dem eigentlichen Clip werden der Name des gespielten Songs, das dazugehörige Album sowie der Interpret des Liedes eingeblendet. Spotify Discover könnte dem Nutzer vor allem Songs, die zum eigenen Musikgeschmack passen, jedoch bislang noch nicht angehört oder gespeichert wurden, vorschlagen.Bisher bleibt allerdings noch ziemlich unklar, ob und wann Spotify die Funktion allen Nutzern zur Verfügung stellt. Es wäre möglich, dass der Anbieter das Feature in den nächsten Wochen offiziell ankündigt und nach einer Testphase in die finale Version der App integriert. Bisher hat sich der Musikstreaming-Dienst allerdings noch nicht zu dem Thema geäußert.