Smarte Starthilfen: So automatisiert Ihr Euren Morgen per Handy

Sowohl der Google Assistant als auch Alexa und Siri lassen sich per Automatisierung zur perfekten Aufstehhilfe konfigurieren. Dabei informieren sie Euch auf Wunsch über das Wetter, lesen die aktuellen Nachrichten vor oder kochen mit einem Trick sogar Kaffee.

Morgenroutine auf dem iPhone automatisieren

5 Ereignisse aus Kalender abrufen

Wettervorhersage abrufen

Wegzeit zur Arbeit abrufen

App "Aktien" öffnen

Gesundheitsbericht abrufen

Musik auf Spotify abspielen

Morgenroutine bei Google automatisieren

Lautlos-Modus Eures Handys ausschalten

Lichter anschalten

Thermostate im Smart-Home bedienen

Informationen zu Wetter, Arbeitsweg, Erinnerungen und Kalender vorlesen lassen

Musik abspielen

Einen Radiosender starten

Morgenroutine per Alexa automatisieren

Alexa als sanften Wecker nutzen

Info zur Verkehrslage auf Eurem Arbeitsweg durchsagen

Nachrichten vorlesen

Aktuelles Wetter durchsagen

Smart-Home-Lichter anschalten

Smarte Jalousien öffnen

Nachrichten an weitere Echo-Lautsprecher senden

Steckdosen anschalten zum Kaffee-Kochen

Fazit

iStock / Getty Images

Obwohl ich derzeit das iPhone 13 mini nutze, war ich davor über lange Jahre Android-Nutzer. Dabei habe ich gerne den Sprachbefehl "Okay Google, guten Morgen" genutzt. Dieser löste eine Reihe von Aktionen aus, unter anderem Informationen über meine nächsten Termine, die aktuellen Nachrichten und das aktuelle Wetter.Dieses Feature ist aber nur die Spitze des Eisbergs der Morgenroutinen-Automatisierung. Denn alle modernen Sprachassistenten ermöglichen es Euch, eigene Aktionen für einen morgendlichen Sprachbefehl festzulegen. Die Funktionen verhalten sich dabei ein wenig anders, machen aber im Grunde genommen genau das gleiche.Unter iOS benötigt Ihr dafür die App "Kurzbefehle", die auf Eurem iPhone bereits vorinstalliert ist. Die Nutzung von Siri müsst Ihr auf dem Handy ebenfalls aktiviert haben. In der App könnt Ihr über das Plus-Symbol oben rechts einen neuen Kurzbefehl anlegen und diesen nennt Ihr je nach Präferenz. Jetzt fügt Ihr diesem Kurzbefehl bestimmte Aktionen zu, zur Inspiration ein paar Möglichkeiten:Die Möglichkeiten bei Apple sind wirklich vielfältig. Vor allem dann, wenn Ihr Euer Smart-Home ein wenig ausgebaut habt. Nutzt Ihr an Eurer Kaffeemaschine beispielsweise eine smarte Steckdose, könnt Ihr diese direkt Morgens anschalten. Sofern Ihr die Kaffeemaschine schon vorbereitet hat und sie per Schalter funktioniert, fängt das Gerät direkt morgens an, den Kaffee zu kochen.Diese Routine könnt Ihr entweder per Sprachbefehl auslösen oder Ihr weist eine Uhrzeit für den Start zu. Auch hier zeigt sich iOS immens umfangreich - ihr könnt sogar bestimmte Aktionen automatisieren, wenn Euer iPhone das Geräusch einer Türklingel erkennt.Auf Eurem Android-Handy heißt das Pendant zu Apples Kurbefehlen "Abläufe". Ihr findet sie in der Google-Home-App und das Prinzip ist sehr ähnlich. Geht zuerst in die Google-Home-App, wechselt dann zu Abläufe und wählt den Ablauf aus, den Ihr bearbeiten wollt. Hier könnt Ihr "Hey Google, Guten Morgen" als Initiator einstellen und dann beispielsweise folgende Aktionen festlegen:Wirklich spannend sind diese Features natürlich, wenn Ihr einen Smart-Home-Speaker als Wecker nutzt oder zumindest im Schlafzimmer stehen habt. Denn so seid Ihr morgens nicht auf das Handy angewiesen.Bei Amazons Alexa heißt das gesuchte Feature "Routinen" und ist in der Alexa-App für iOS oder Android zu finden. Obwohl Ihr die Sprachbefehle in der App auf dem Handy konfiguriert, sind die Routinen aber auf jedem Echo-Lautsprecher in Eurer Wohnung verfügbar. Hier findet Ihr direkt eine empfohlene Abfolge, die sich "Alexa, starte meinen Tag" nennt. Mit einer eigenen Konfiguration könnt Ihr hier aber auch mehr Möglichkeiten nutzen:Die Routinen bei Alexa sind schnell konfiguriert und hier profitiert Ihr vom sehr umfangreichen Ökosystem der Alexa-Smart-Home-Geräte. Mit einer smarten Wetterstation könnt Ihr Euch sogar die aktuelle Windgeschwindigkeit oder die Temperatur direkt auf Eurem Grundstück durchgeben lassen.Wer sein Smart-Home-Setup noch nicht für die Automatisierung der Morgenroutine nutzt, der verpasst echt was! Denn automatisiert oder mit einem Sprachbefehl könnt Ihr dank der Routinen, Kurzbefehle oder Abläufe eine Reihe nützlicher Aktionen auslösen. Während Gehirn und Körper aufwachen, sorgt Euer Smart-Home dabei für Eure Grundbedürfnisse oder verrät Euch wichtige Informationen für Euren Tag.Wie sieht Eure Morgenroutine aus? Nutzt Ihr die Automatisierungsfunktionen im Smart-Home oder kanntet Ihr die Funktionen noch gar nicht? Seid Ihr interessiert an weiteren Anleitungen zum Thema Heimautomatisierung? Teilt es uns in den Kommentaren mit!