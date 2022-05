In-App-Games: TikTok soll im großen Stil zur Spiele-Plattform werden

Der Kurzvideo-Dienst und Time-Killer Nr.1 TikTok will offenbar im großen Stil auf Gaming-Inhalte setzen. Die Plattform soll in Zusammenarbeit mit einer Reihe von Publishern eine Vielzahl von In-App-Spielen erhalten, so jedenfalls informierte Quellen.

Start von In-App-Spielen wohl zuerst in Südostasien

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, testet TikTok bereits seit einiger Zeit die Integration von Spielen in seiner Video-Sharing-App, wobei die Erprobung bisher nur in Vietnam erfolgt. Angeblich sind die Tests Teil eines breite angelegten Plans, um TikTok auch zu einer Spiele-Plattform zu machen.Bisher hat TikTok nach eigenen Angaben nur Experimente mit der Integration von HTML5-basierten Mini-Spielen in seiner App durchgeführt und arbeitete dabei unter anderem mit Studios wie Zynga zusammen. Vereinzelt bietet man auch in Ländern wie den USA Spiele in der TikTok-App an, doch hält sich ihre Zahl bisher stark in Grenzen.Bisher gilt es nur als sicher, dass TikTok in der Region Südostasien stärker in In-App-Spiele investieren will. Angeblich beginnt man dabei zunächst mit weiteren Mini-Spielen, bevor das Angebot auf aufwendigere Titel ausgeweitet werden soll. Die Einführung könnte bereits im dritten Quartal 2022 erfolgen, heißt es weiter.Bei der Auswahl der Spiele will sich TikTok wohl zunächst primär aus dem Arsenal des Mutterkonzerns ByteDance bedienen. Das chinesische Unternehmen betreibt eine Vielzahl anderer Gaming-Angebote und Online-Spiele. In der chinesischen Ausgabe von TikTok, die den Namen Douyin trägt, sind bereits seit 2019 kleinere Spiele verfügbar.Für TikTok ist die Einbindung von Spielen eine weitere Option, die Nutzer dazu zu bringen, mehr Zeit in seiner App zu verbringen. Durch die Integration von Werbung kann das Unternehmen mehr Einnahmen erzielen und will dabei laut den Quellen von Reuters das Geld auch mit den Spieleentwicklern teilen. Im Grunde bedient man sich einem bekannten Konzept, schließlich ist Facebook schon lange ebenfalls ein Spiele-Anbieter und auch bei Netflix führt man nach und nach mehr Spiele ein.Siehe auch: