Spotify und iOS 15: Überhitzte iPhones und schnell entladene Akkus

Spotify-Nutzer , die bereits auf iOS 15 umgestiegen sind, berichten von einem außergewöhnlich hohen Akkuverbrauch . Das führt zudem schnell dazu, dass das iPhone "heiß läuft". Spotify untersucht die Meldungen und versucht eine schnelle Lösung herbeizuführen.

Tipps von Spotify

Noch keine Lösung gefunden

Spotify - Musik-Streaming-Client

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify hat Beschwerden von iPhone-Nutzern bestätigt, wonach die Spotify-App pro Stunde Streaming rund 30 Prozent des Akkus entleert - das ist überaus ungewöhnlich und kann dazu führen, dass die iPhones richtig heiß werden. Zudem gibt es Berichte, nach denen die Spotify-App nun unter iOS 15 häufiger von Abstürzen betroffen ist. Das berichtet das Online-Magazin AppleInsider . Betroffen sind demnach iPhone-Nutzer, die Spotify unter iOS 15 anwenden, und zwar wie es derzeit aussieht durch die Bank weg auf allen Geräten, auch bei der neuen iPhone 13-Familie."Wir haben Ihre Informationen an das zuständige Team weitergeleitet und können bestätigen, dass sie das Problem derzeit untersuchen", schreibt Spotify nun in einem extra für das Problem veröffentlichten neuen Support-Beitrag . "Abgesehen von einem Neustart und/oder einer sauberen Neuinstallation der App wäre es gut, wenn Sie versuchen würden, die Hintergrundaktualisierung der App zu deaktivieren: Sie finden dies unter Einstellungen -> Allgemein -> Hintergrundaktualisierung der App."Der Tipp die App zu löschen und neu zu installieren führt laut den Nutzerberichten allerdings nicht zu einem anderen Resultat - der Akkuverbrauch bleibt ungewöhnlich hoch und das iPhone heizt sich auf. In einer Aktualisierung des Support-Dokumentes bedankt sich Spotify noch einmal für die Übersendung des Feedbacks zu den Problemen. Man arbeitet demnach mit den zuständigen Teams an einer Lösung, hat aber bisher noch keine weiteren Erkenntnisse zu dem Fehler.