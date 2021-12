Warten auf bessere Qualität: Einführung von Spotify HiFi verschoben

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify hat die Markteinführung des Pre­mi­um-An­ge­bots Spotify HiFi bis auf weiteres verschoben. Gründe sind nicht bekannt - dafür gibt es eine Reihe an Spekulationen, die vorwiegend mit den kostenfreien Angeboten der Konkurrenz zu tun haben.

"Sowohl Künstler als auch Fans haben uns gesagt, dass HiFi-Qualität für sie wichtig ist. Wir stimmen dem zu und freuen uns darauf, Premium-Nutzern in Zukunft ein Spotify-HiFi-Erlebnis zu bieten, allerdings können wir aktuell noch keine weiteren Details nennen."

Härterer Konkurrenzkampf

Musik in Ultra-HD-Qualität zum Probierpreis

Anfang des Jahres hatte Spotify angekündigt, dass man noch im Jahr 2021 ein zu­sätz­li­ches Abo starten wird, das Musik in verlustfreier CD-Qualität mit einer deutlich hö­he­ren Bitrate als bisher übertragen soll. Spotify muss in der Sicht auch handeln, denn die Mitbewerber, aller voran Tidal, Deezer, Apple Music und Amazon Music haben bereits Streaming in Premium-Qualität gestartet. Doch bis auf die Ankündigung im Februar hörte man dann nichts mehr von der Idee. Nun hat das Online-Magazin Golem bei Spotify nachgefragt und eine nicht überraschende Information bekommen: In diesem Jahr wird es nichts mehr mit dem Start von "Spotify HiFi".Golem zitiert den Spotify-Sprecher mit einer kurzen Stellungnahme wie folgt:Es sieht also zunächst einmal so aus, dass Spotify HiFi starten wird. Nur wann und mit welchen Rahmenbedingungen, steht aktuell wieder in den Sternen.In den USA hatte Spotify die Akzeptanz eines teureren Premium-Abonnements bereits 2017 getestet. Nutzer konnten bei dem HiFi-Angebot der Musik-Streaming-Plattform ausgewählte Songs hören, bei denen die Qualität auf 1411 kbps angehoben wurde, was in etwa der Musik im CD-Format entsprach. Zusätzlich zum Spotify Premium-Abo wurden damals 7,50 US-Dollar fällig - das ist schon eine ordentliche Ansage gewesen. Erwartet wurde - das war allerdings, bevor Apple die verbesserte Qualität gratis startete - dass Spotify bis zu 3 Euro je Abo-Monat mehr verlangen wird.Mittlerweile hat sich der Kampf um die Abonnenten im Musik-Markt verstärkt, die kostenlose Qualitätsanhebung wäre damit wohl auch für Spotify ein Weg, neue Kunden zu finden und alte zu halten.