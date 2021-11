Microsoft Edge: Surf-Minispiel ist jetzt als Winterversion verfügbar

So genannte Easter Eggs sind in vielen Software-Produkten enthalten und die Nutzer greifen darauf auch gerne zu. In einem Browser erfüllen sie sogar einen echten Zweck, denn ist das Internet einmal nicht verfügbar, kann man sich die Zeit per Spielchen vertreiben. Auch bei Edge.

Surfen auf Skiern

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Easter Eggs gibt es natürlich nicht erst seit dem Chrome-Browser von Google, dennoch ist das darin integrierte simple Spielchen den meisten Nutzern bekannt. Denn immer dann, wenn keine Verbindung zum Internet besteht, erscheint ein simples Spiel, bei dem man mit einen laufenden Pixel-Tyrannosaurus-Rex über Kakteen springen und sich auch unter fliegenden Pteranodons wegducken muss. Das war es im Wesentlichen auch schon.Auch Microsoft Edge hat ein vergleichbares Minispiel. Dieses ist etwas aufwendiger und auch bunter, im Grunde ist es aber ähnlich simpel wie das Dinosaur Game von Google. Bei Microsoft ist es aber ein Surf-Mini-Game, bei dem man mit einem Wellenreiter eine Wasserlandschaft durchfährt und versuchen muss, nicht mit Hindernissen wie Inseln, Steinen oder Stegen zu kollidieren.Das Ganze gibt es nun in einer neuen winterlichen Version. Auch hier ist es das Ziel, möglichst weit zu kommen, und zwar mit einem Skifahrer. Dieser fährt bergab und muss Bäumen, Schneemännern, Häusern und anderen Wintersportlern ausweichen. Gelegentlich taucht sogar ein Yeti auf, der den Skifahrer verfolgt, es gibt außerdem Boosts, Sprungschanzen, Highscores und mehrere Leben.Gesteuert wird die Surf-Variante per Tastatur, Maus und sogar Touch sowie Gamepad. Das winterliche Surf kann ab Microsoft Edge-Version 96 genutzt werden, es ist über das Eintippen oder Kopieren von edge://surf/ in die Adresszeile erreichbar. Wer Surf auf zwei Brettern spielen will, hat (nur) in den nächsten Wochen die Gelegenheit dazu, denn laut Microsoft ist die Winter-Version eine zeitlich begrenzte Ausgabe. Wie lange, hat der Redmonder Konzern aber nicht verraten.