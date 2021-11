Metall, Gummi & Co: Microsoft erweitert Design Lab für Xbox-Controller

Nach dem diesjährigen Comeback des Xbox Design Lab spendiert Microsoft den eigenen Xbox Wireless Controllern weitere Möglichkeiten zur Personalisierung. Interessierte Spieler können ab sofort neue Farben, metallische Finishes und gummierte Griffe konfigurieren.

Nicht nur mehr Gummi, auch Metall-Trigger & Co. kommen

Wurden der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 und diverse Limited Edition-Gamepads, wie die zu Forza Horizon 5 , bereits mit gummierten Griffen ausgeliefert, folgt nun ebendiese Konfigurationsmöglichkeit auch innerhalb des aktualisierten Xbox Design Lab . Zu einem Aufpreis von bis zu circa 12 Euro können Spieler diese jetzt für die Seitenteile und Rückseite der Controller auswählen, müssen in Hinsicht auf die Farbe der griffigen Oberfläche allerdings mit einem klassischen Schwarz Vorlieb nehmen. Deutlich farbenfroher wird es bei den weiteren Bauteilen des persönlichen Gamepads.Wie die Redmonder ankündigen, ist es ab sofort möglich, sowohl die Trigger-Tasten an der Oberseite, als auch das Steuerkreuz (D-Pad) an der Front mit einem metallischen Look zu versehen. Dafür müssen pro Bauteil circa vier Euro mehr eingeplant werden. Insgesamt bringt das Xbox Design Lab somit mehr als 20 neue Farben ins Spiel, gepaart mit diversen Aktualisierung der älteren Farbpaletten. Abseits davon weitet man die "Inspiriert von"-Vorlagen aus, die vorgefertigte Konfigurationen zu Titeln wie Battlefield 2024 , Skyrim, Rider's Republic und Co. in das Design Lab laden.Für einen Vollausbau der neuen Xbox Wireless Controller müssen Spieler tief in die Tasche greifen. Während Special Editions oft mit 60 bis 70 Euro zu Buche schlagen, werden im Xbox Design Lab bis zu 89,95 Euro fällig. Wird zusätzlich eine optionale Lasergravur gewählt, landet man letztendlich knapp unter dem 100-Euro-Marker. Dafür erhält man im Optimalfall jedoch ein nahezu einzigartiges GamePad, das erst auf Bestellung gefertigt wird und innerhalb von drei bis vier Wochen später beim Kunden eintreffen soll. Konfigurierbare Elite-Controller stehen bis dato allerdings nicht zur Verfügung.Bekanntlich können alle neueren Xbox Wireless Controller nicht nur an Spielekonsolen wie der Xbox Series X , Series S oder Xbox One verwendet, sondern via Bluetooth oder Wireless-Adapter auch an Windows-PCs , Macs und Co. angeschlossen werden.