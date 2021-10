Xbox Series X & Xbox One: Microsoft veröffentlicht Oktober-Update

Das Xbox Oktober 2021 Update steht ab sofort zum Download bereit. Während Besitzer der Xbox Series X mit einem Dashboard in nativer 4K-Auflösung versorgt werden, erhalten die Series S und die Xbox One-Familie einen neuen Night Mode sowie optimierte Schnelleinstellungen.

Night Mode: Die dunkle Seite der Xbox-Konsolen

Wurde die Benutzeroberfläche der Xbox Series X bisher von einer klassischen 1080p-Auflösung (FullHD) auf das zeitgemäße 4K-Format hochskaliert, bietet Microsoft mit dem Xbox Oktober 2021 Update erstmals ein natives UltraHD-Dashboard und verspricht dabei "eine gestochen scharfe Darstellung und eine verbesserte Textlesbarkeit". Scheinbar wird das optimierte User Interface allerdings nur für das Next-Gen-Flaggschiff, nicht aber für die bereits seit acht Jahren mit 4K-Auflösung arbeitende Xbox One X angeboten.Abseits des exklusiven 4K-Dashboards der Series X bringt Microsoft den neuen Night Mode auch auf die weniger leistungsstarken Spielekonsolen Xbox Series S und Xbox One. Hierfür werden den Xbox-Systemen weitere Einstellungen hinzugefügt, um die Helligkeit des angeschlossenen Bildschirms zu minimieren, die Betriebsleuchten an der Konsole und den Controllern zu dimmen oder auch um einen Blaulichtfilter anzuwenden. Letztere Funktion soll jedoch erneut nur für die Xbox Series X|S zur Verfügung stehen.Über Zeitpläne kann der Nachtmodus dynamisch zwischen dunklen und hellen Themes umschalten. Diese können auf Wunsch der Spieler zum Beispiel mit dem Sonnenauf- und untergang abgestimmt werden. Um den Xbox Night Mode manuell zu aktivieren, stehen entsprechende Möglichkeiten in den Einstellungen unter dem Menüpunkt TV- und Anzeigeoptionen oder in den Eingabehilfen zur Verfügung. Abschließend gelangen mit dem Xbox Oktober 2021 Update diverse Schnelleinstellungen in den Xbox Guide, der über die Xbox-Taste des Controllers aufgerufen werden kann.