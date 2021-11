Netflix-Spiele: Erfolg oder Scheitern liegt in den Händen von Apple

Netflix wird zum Anbieter für Spiele, trifft jedoch auf Hürden seitens des Google Play- und Apple App-Store. Der Streaming-Dienst muss sich den Zwängen unterwerfen. Laut Experten scheint die einzige Möglichkeit eine Flucht in die Cloud zu sein, um nicht an Attraktivität zu verlieren.

Netflix-Spiele ohne All-in-One-Lösung zum Scheitern verurteilt?

Alexander Shatov / Unsplash

Der Marktstart für Netflix-Spiele verlief in der letzten Woche vergleichsweise unspektakulär, vor allem da nur wenige Indie-Games auf Smartphones und Tablets mit Google Android-Betriebssystem gelandet waren. Und obwohl die Idee mit werbefreien Titeln, die zudem auf In-Game-Käufe verzichten, auf durchaus positive Resonanz stößt, sehen Experten wie der Bloomberg-Reporter Mark Gurman die aktuelle Lage kritisch. Schuld sind diverse App Store-Regularien, die bei Google und Apple eingehalten werden müssen.Anstatt den Download, die Installation und die Wiedergabe der Netflix-Spiele in der eigenen App zu ermöglichen, läuft die Verteilung derzeit einzig und allein über den Play Store . Die Netflix-App dient nur als Weiterleitung, was laut Gurman zu einem Attraktivitätsverlust führen dürfte: "Dieser Ansatz ist eine Lösung, aber keine, die dem Spieleservice von Netflix die besten Erfolgsaussichten bietet. Die Verbraucher neigen dazu, All-in-One-Dienste zu bevorzugen." Ein All-in-One-Dienst dürfte auch Netflix' erste Wahl gewesen sein, doch vor allem Apple macht dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung.Größen wie Microsoft , Nvidia und Google haben sich bereits daran versucht und sind kläglich gescheitert. Der einzige Weg führt derzeit in die Cloud, so wie man es von Apps wie Xbox Cloud Gaming, GeForce Now und Stadia kennt. "Apple wird seine Regeln ändern oder Netflix eine Ausnahme gewähren müssen. Damit liegt der endgültige Erfolg des Netflix-Dienstes in den Händen von Apple, einem langjährigen Partner, aber auch einem wachsenden Rivalen", lässt Gurman verstehen. Ob die entsprechenden Weichen gestellt werden, bleibt abzuwarten.