Arcane: Netflix zeigt den finalen Trailer zur League of Legends-Serie

League of Legends - Populäres Free-to-Play-Spiel

Mit Arcane startet schon in wenigen Tagen bei Netflix eine Animationsserie, die auf dem beliebten Online-Spiel League of Legends basiert. Diese wird dann die Ursprungsgeschichte zwei bekannter Champions lüften, die im Spiel bislang im Dunkeln geblieben ist. Mit einem neuen Trailer stimmen Netflix und das Studio Riot Games auf die in wenigen Tagen stattfindende Premiere ein.Gemeint sind damit die beiden Schwestern Vi und Jinx, die sich in ihrer Kindheit offenbar noch bestens verstanden haben, sich dann jedoch aus den Augen verloren und später an unterschiedlichen Fronten des Konfliktes zwischen der Stadt Piltover und den Bewohnern des unterdrückten Distrikts Zaun wiederbegegnen.Arcane startet am 6. November mit zunächst drei Episoden. Drei weitere Folgen gibt es dann jeweils am 13. und am 20. November zu sehen. Ab sofort steht außerdem der offizielle Titelsong Enemy von Imagine Dragons & JID im selben Animationsstil wie die Serie bei YouTube bereit.