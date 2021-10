DOTA: Dragon's Blood - Netflix stimmt auf die zweite Staffel ein

Die auf dem beliebten Videospiel DOTA basierende Animationsserie Dragon's Blood wird im Januar 2022 bei Netflix in die zweite Staffel starten. Dies hat der Streaming-Dienst nun bestätigt, zudem zeigt ein recht ausführliches Teaser-Video, was Fans in den neuen Folgen erwartet.Um was genau es in DOTA: Dragon's Blood Book Two, so der offizielle Titel der zweiten Staffel, gehen wird, ist bislang noch nicht bekannt und auch das nun veröffentlichte Video verrät in dieser Hinsicht noch nicht allzu viel. Fest steht aber, dass erneut der Drachenritter Davion im Mittelpunkt stehen wird. Ansonsten darf man sich wohl auch auf ein Wiedersehen mit weiteren Charakteren aus dem MOBA und natürlich jede Menge Drachen freuen, wie es der sogenannte Mood-Teaser zeigt.Auf für die zweite Staffel ist wieder Studio MIR verantwortlich, dessen Witcher-Prequel Nightmare of the Wolf erst kürzlich ebenfalls bei Netflix gestartet ist. Mit DOTA geht es im Januar weiter, ein genaues Startdatum wurde allerdings noch nicht geteilt.