Netflix Games: Der Streaming-Dienst bietet ab sofort auch Spiele an

Netflix steigt in den Gaming-Markt ein und bietet seinen Abonnenten ab sofort fünf mobile Spiele innerhalb der klassischen Film- und Serien-Flatrate an. Die wachsende Bibliothek ist vorerst nur auf Google Android-Geräten verfügbar und verzichtet auf jede Art von Werbung.

Keine Werbung, viele Sprachen und Kids-Beschränkungen

Netflix

Unter dem Motto "Lasst die Spiele beginnen" kündigt der Video-Streaming-Dienst Netflix die sofortige Verfügbarkeit diverser Titel an, die über die Android-App des Unternehmens mit Hilfe eines neuen Games-Tabs abgerufen werden können. Zum Start gewährt man Zugriff auf die fünf Spiele Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: Das Spiel, Card Blast, Wippen und Shooting Hoops. "Dies ist der erste Schritt in dem Vorhaben, ein großartiges Spielerlebnis zu entwickeln", heißt es in der Pressemitteilung zur Gaming-Premiere.Netflix gibt an, dass neben dem Preis für ein normales Abonnement keine zusätzlichen Kosten für Spiele anfallen. Ebenfalls verzichtet man auf Werbung und In-App-Käufe. Einen ähnlichen Weg hat bereits Apple mit seinem Arcade-Service eingeschlagen, der im Vergleich eine deutlich größere Auswahl bietet. Die verfügbaren Titel werden in "vielen Sprachen" unterstützt und nach dem Netflix-Login im Spiel automatisch auf die für die Region übliche Sprache eingestellt oder alternativ in englisch wiedergegeben.Die neuen Android-Spiele stehen für jedes Profil des Netflix-Kontos zur Verfügung und können somit auf mehreren Geräten gleichzeitig gespielt werden. Eine Beschränkung besteht jedoch für Kids-Profile, die keinen Zugriff erhalten. Zudem ist die Netflix-PIN erforderlich, um das Spiel zu starten. Die Gaming-Integration für iOS-Geräte (iPhone und iPad) steht aktuell ebenfalls noch nicht zur Verfügung. Das Unternehmen dürfte, wie andere zuvor auch, bei Apple auf Hindernisse bezüglich der strikten App Store-Richtlinien stoßen.