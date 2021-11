Top 10: Netflix bietet erstmals brauchbare Statistiken für Serien & Filme

Der Videostreaming-Anbieter Netflix hat eine spezielle Website eingerichtet, auf der man erstmals ausführlichere Statistiken über die erfolgreichsten Filme und Serien auf der Plattform bereitstellt. Zwar sind die Daten durchaus interessant, doch natürlich beweihräuchert sich Netflix damit auch selbst.

Stundenbasierte Statistik ist aussagekräftiger

Netflix

Netflix ließ gestern verlauten , dass man eine Seite für "Top-10-Listen" bereitgestellt hat, auf der man jetzt wöchentlich aktualisierte Zahlen zu den am meisten gestreamten TV-Shows und Serien sowie Filmen bereitstellen will. Dabei wird jeweils darüber informiert, wie viele Stunden einer Show oder eines Films bereits von den Nutzern konsumiert wurden.Netflix schlüsselt allerdings nur für die weltweite Liste auf, wie viele Stunden Inhalte konsumiert wurden, nicht aber für die durchaus interessanten länderspezifischen Listen. Dennoch können sich Nutzer so auch darüber informieren, welche Inhalte in Deutschland besonders populär sind oder sich Inspiration anhand von besonders beliebten Titeln aus anderen Ländern und Regionen holen.Netflix liefert seine neuen Toplisten für immerhin mehr als 90 Länder und will die Messmethoden und Ergebnisse auch von dem Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY) ausführlichen prüfen lassen. Die Erkenntnisse der Prüfer sollen allerdings erst 2022 veröffentlicht werden. Bisher hatte Netflix seine Nutzungsstatistiken stets auf einer fragwürdigen Messmethode erstellt, bei der man die Zahl der Nutzer, die einen Film oder Serie ansehen, nur auf Basis einer Streaming-Dauer von zwei Minuten ermittelte.Letztlich bewirbt Netflix mit den neuen Statistiken vor allem sein eigenes Angebot. Man kann damit erneut betonen, welche Inhalte besonders beliebt sind und wie groß die Marktmacht des Unternehmens mittlerweile ist. Die fast 214 Millionen zahlenden Nutzer aus aller Welt sorgten unter anderem dafür, dass der koreanische Serien-Hit Squid Game innerhalb von nur vier Wochen nach seiner Veröffentlichung mehr als 1,6 Milliarden Stunden lang gestreamt wurde.Gleichzeitig muss aber klar sein, dass die Top-10-Listen keine wirklich aussagekräftigen Statistiken sind, denn dazu müssten sie auch darüber aufklären, welche Inhalte eben nicht sonderlich erfolgreich sind. Nischeninhalte spielen in den Hitlisten von Netflix somit keine Rolle, was auch deutlich macht, wie beschränkt das Angebot letztlich ist.