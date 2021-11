Verrückt: Auktion des ersten USB-C-iPhone steht bei 100.000 Dollar

Auf eBay wird derzeit das erste iPhone mit USB-C-Anschluss versteigert und die Nachfrage ist groß. Nach über 170 Geboten liegt das Höchstgebot mittlerweile bei über 100.000 US-Dollar. Eine Summe mit der ein Schweizer Robotics-Student wohl vorab nicht gerechnet hat.

Luft nach oben: Auktion des USB-C-iPhone läuft noch sechs Tage

Ken Pillonel

USB-C statt Lightning, ein Wunsch den viele iPhone-Nutzer seit Jahren hegen. Doch Apple hält an seinem proprietären Anschluss fest, der sich mittlerweile sogar aus dem iPad-Portfolio nahezu gänzlich verabschiedet hat. Ken Pillonel wollte nicht länger auf die zeitgemäße und mittlerweile weit verbreitete Schnittstelle warten und kam dem kalifornischen Unternehmen zuvor. In Eigenregie bestückte er sein iPhone X mit einem USB-C-Anschluss. Nun verkauft der Schweizer seinen Umbau auf eBay , mit scheinbar großem Erfolg.Das "World's First USB-C iPhone" konnte das Interesse von mehr als 40 Bietern wecken, die Gebote überschlagen sich. Aktuell liegt das Höchstgebot bei über 100.000 US-Dollar. Dabei setzt der Ingenieur sogar eigene Regeln fest. Der Käufer soll sich verpflichten, das iPhone weder zurückzusetzen, noch zu aktualisieren oder zu löschen. Zudem soll ist nicht als alltäglich genutztes Smartphone eingesetzt werden und auch das Gehäuse soll geschlossen bleiben. Die Überprüfung der Einhaltung dieser Voraussetzungen dürfte bei einem weltweiten Interesse jedoch mehr als schwer werden.Per Reverse-Engineering analysierte der Student die Funktionsweise des von Apple verwendeten C94-Connectors und entwickelte parallel dazu eine eigene, flexible Leiterplatte (PCB) auf welcher der USB-C-Port angebracht ist. Bereits im Mai stellte er den ersten Prototyp vor, der allerdings zu groß für ein iPhone X-Gehäuse war. Im letzten Monat dann der Erfolg: Das Apple-Smartphone mit USB-C-Anschluss war fertiggestellt. Nun bleibt der finale Preis abzuwarten. Die eBay-Auktion läuft bis zum 11. November 2021 um 17 Uhr deutscher Zeit.