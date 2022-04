Verdammte Technik: Android-Smartphone bekommt Apple Lighting-Port

Der Schweizer Ken Pillonel hat das erste iPhone mit einem USB Type-C-Port gebaut und es mittlerweile erfolgreich verkauft . Jetzt dreht er die ganze Sache um - und hat ein Android-Smartphone mit einigem Aufwand mit einem Apple Lightning-Port ausgestattet.

Ken Pillonel

Was zunächst wie ein April-Scherz klingt, soll laut Pillonel ausdrücklich keiner sein: er hat ein Android-Smartphone mit Lightning-Port gebaut. Natürlich handele es sich um ein Scherz-Projekt, schließlich gibt es wohl kaum jemanden, der sich ein solches Konstrukt wünscht. Pillonel hat es trotzdem getan, weil er es kann und derartige Herausforderungen liebt.Noch liegen nicht alle Details zu dem Projekt vor, Pillonel will das dazugehörige YouTube-Video erst im weiteren Tagesverlauf veröffentlichen. Vorab hat er aber den obenstehenden Clip eingestellt, in dem ein kurzer Überblick zu sehen ist. Offensichtlich musste sich der Tüftler wieder einiges einfallen lassen, um den Port-Umbau auf Lightning bei dem Android-Gerät umzusetzen.Unter anderem sind 3D-gedruckte Elemente im Einsatz, Pillonel stöberte in den Untiefen chinesischer Quellen nach entsprechender Dokumentation für die Belegung des Lightning-Ports und fummelte schließlich tatsächlich mit einiger Lötarbeit den Apple-Anschluss in sein Samsung-Smartphone.Konkret handelt es sich um ein etwas älteres Samsung Galaxy A51, also ein bereits im Jahr 2019 erschienenes Mittelklasse-Smartphone des koreanischen Elektronikriesen. Pillonel zufolge kann das Gerät über den von ihm "integrierten" Lightning-Port nicht nur geladen werden. Auch die Übertragung von Daten soll ohne weiteres möglich sein.Trotz der Beteuerungen des Tüftlers, dass es sich nicht um einen Aprilscherz handelt, wollen wir uns hiermit die entsprechende Option offenhalten und darauf hinweisen, dass es sich auch dabei unter Umständen um eine falsche Angabe handeln könnte.