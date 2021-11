Für neues "Super Game": Sega und Microsoft bilden eine Allianz

In den nächsten fünf Jahren plant Sega mit einem neuen "Super Game", für das man sich jetzt unter anderem das Know-How von Microsoft ins Boot holt. Die strategische Alllianz zwischen dem Spieleentwickler und den Redmondern findet mit Azure-Diensten in der Cloud statt.

Microsoft Azure soll Sega zu neuem Aufwind verhelfen

Bereits im Frühjahr gab Sega seinen Fünf-Jahres-Plan bekannt, der bis 2024 vorrangig auf Remasters, Remakes und Reboots bekannter Franchises wie Sonic, Phantasy Star, Total War, Football Manager und Persona ausgelegt ist. Gleichzeitig versucht der Spieleentwickler und Publisher diese und weitere Titel zu einer globalen Marke auszubauen und sich währenddessen auf die Optimierung der Unternehmensgröße und die Wirtschaftlichkeit zu konzentrieren. Innerhalb von fünf Jahren soll dabei zudem das nächste "Super Game" von Sega entstehen.Auf diesem Weg wird der Konzern jetzt von Microsoft begleitet. Wie Sega in einer Pressemitteilung verlauten lässt, geht man eine strategische Partnerschaft mit den Redmondern ein, um in einer "Entwicklungsumgebung der nächsten Generation" zu arbeiten, die auf Microsofts Cloud-Plattform Azure basiert. Die Rede ist von der Entwicklung innovativer Titel mit den Schwerpunkten "Global, Online, Community und Franchise-Nutzung (IP)". Sega will sich somit dem Trend nicht verschließen und neben klassischen Spielen scheinbar weiter in die Bereiche Mobile- und Cloud-Gaming vordringen.Sega Chief Operating Officer (COO) Yukio Sugino kommentiert die geplante Allianz wie folgt: "Indem wir eine strategische Partnerschaft mit Microsoft in Angriff nehmen, wollen wir unsere Spieleentwicklung weiter vorantreiben, damit unsere Titel von Fans auf der ganzen Welt genossen werden können. In dieser Hinsicht streben wir eine Allianz an, die sowohl SEGAs leistungsstarke Spielentwicklungsfähigkeiten als auch Microsofts Spitzentechnologie und Entwicklungsumgebung nutzt."Einen Platz auf Windows-PCs, der Xbox Series X und Series S sowie im Xbox Game Pass dürfte sich Sega somit bereits gesichert haben.