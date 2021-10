Pandemie-Krise? Nix da, Microsoft stellt Mitarbeiter-Rekordzahl an

Die Pandemie hat überall auf der Welt bzw. bei vielen Unternehmen für große Probleme gesorgt. Doch es gab auch Profiteure und auch jene, die völlig unbeschadet durch diese schwierige Zeit gekommen sind. Zu den großen Gewinnern zählt auch der Redmonder Konzern

190.000 Microsofties

Wirtschaftliche Krisen gehen in der Regel Hand in Hand mit Entlassungen und es gab auch viele Menschen, die in der aktuellen Corona-Pandemie auf Jobsuche gehen mussten, weil sie gefeuert wurden. Microsoft hat diesem Trend getrotzt und das beeindruckend. Denn wie GeekWire unter Berufung auf Daten aus dem aktuellen Geschäftsbericht des Redmonder Unternehmens berichtet (bzw. historische Daten zum Vergleich herangezogen hat), lag das Mitarbeiter-Plus noch nie höher als zuletzt.Genauer gesagt hat Microsoft zwischen Ende September 2020 und 2021 rund 23.500 Menschen neu ins Unternehmen geholt. Das ist der größte Mitarbeiter-Zuwachs in der Geschichte des Unternehmens - sieht man einmal von der Nokia-Übernahme im Jahr 2014 einmal ab. Damit hat Microsoft nun weltweit knapp 190.000 Angestellte, davon sind in den Vereinigten Staaten beschäftigt.Die meisten neuen Mitarbeiter hat Microsoft außerhalb seiner Heimat ins Unternehmen geholt, das waren rund 14.000 Menschen, also etwa 60 Prozent der neuen Kollegen. In den USA selbst kamen die meisten neuen Angestellten außerhalb Seattles hinzu, dort bzw. in einem Vorort hat Microsoft bekanntlich seinen Hauptsitz.Interessant ist auch ein Blick auf das Wachstum in den vergangenen zehn Jahren: Denn in dieser Zeit hat sich die Anzahl der Microsoft-Mitarbeiter mehr als verdoppelt, und zwar von etwa 90.000 auf rund 190.000. Die Anzahl der Menschen, die von Microsoft bezahlt werden bzw. indirekt in den Diensten des Unternehmens stehen, ist in Wirklichkeit noch höher, denn in den Beschäftigungszahlen von Microsoft sind keine Leiharbeiter oder Mitarbeiter von Fremdanbietern inkludiert.