Microsoft startet ersten Release-Kandidaten für PowerShell 7.2.0

Microsoft stellt einen ersten Release-Kandidaten für PowerShell in Version 7.2.0 zur Verfügung. Das Update bringt eine Reihe von Optimierungen und verbesserten Support, unter anderem für .NET. Behoben werden einige Probleme aus der kürzlich veröffentlichten Version 7.1.5.

Fehlerbehebungen und Neuerungen

Das schreibt Microsoft zum Changelog: Allgemeine Cmdlet-Aktualisierungen und -Fixes:

COM-Aufrufe für AppLocker-System-Lockdow verbieten

Konfigurieren Sie Microsoft.ApplicationInsights so, dass der Cloud-Rollenname nicht gesendet wird

Add-Type im NoLanguage-Modus auf einem gesperrten Rechner nicht zulassen

Eigenschaftsnamen für farbige VT100-Sequenzen mit der Dokumentation in Einklang bringen

FileSystemInfo.Target von einer CodeProperty zu einer AliasProperty ändern, die auf FileSystemInfo.LinkTarget zeigt

Build- und Paketierungsverbesserungen:

Erhöhen des .NET SDK auf 6.0.100-rc.2

Aktualisierung von .NET 6 auf Version 6.0.100-rc.2.21505.57

RPM-Paketierung korrigieren

Aktualisierung von ThirdPartyNotices.txt

Pipeline yaml Datei aktualisieren, um ubuntu-latest Image zu verwenden

Skript zum Erzeugen von cgmanifest.json hinzufügen

Aktualisieren der Version von Microsoft.PowerShell.Native und Microsoft.PowerShell.MarkdownRender Paketen

Die Entwicklung der neuen Version von PowerShell ging recht zügig voran. Microsoft hat bereits einen Release-Kandidaten ins Auge gefasst und stellt ihn für Beta-Tester zum Download bereit. Dabei wurde gerade erst vor wenigen Tagen die finale Version der Microsoft PowerShell 7.1.5 herausgegeben, nun ist schon das nächste große Update in der Warteschlange. Die wichtigsten Änderungen aus dem Changelog von 7.2.0 haben wir am Ende des Beitrags angefügt.Viele der Änderungen betreffen dabei Fehlerbehebungen für 7.1.5, es sind aber auch Änderungen abseits von aufgetauchten Problemen zu finden. Daher dürfte die neue Version recht interessant sein für alle PowerShell-Nutzer. PowerShell 7.2.0 ist für Windows, macOS und Linux verfügbar und dürfte bereits im November die Freigabe für alle Nutzer erhalten. Dabei startet Microsoft übrigens mit Version 7.2.0 die Option, dass sich die Anwendung automatisch aktualisiert lässt.Korrekturen betreffen Bugs, die in Verbindung mit neueren Versionen von .NET aufgetaucht waren. Zudem wurde ein RPM-Paketierungsproblem behoben. Der Release-Kandidat steht auf GitHub zum Download bereit