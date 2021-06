Microsoft startet PowerShell-Updates über Windows Update-Funktion

Microsoft macht es in Zukunft sehr viel einfacher, mit PowerShell-Updates auf Windows 10 und Windows Server-Geräten auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wie das Unternehmen ankündigt, startet man die Aktualisierungen künftig über den Microsoft Update-Dienst.

Los geht es mit Version 7.2 und der fünften Preview

Alle Fragen umfassend beantwortet

Das heißt, dass es neue Updates für PowerShell in Zukunft bequem über Windows Update-Funktion geben wird. Dazu muss man nur schauen, ob man die entsprechende Freigabe in den Grundeinstellungen von Windows erlaubt. Man findet die Option unter Einstellungen / Update und Sicherheit / Windows Update / Erweiterte Optionen - Erhalt von anderen Microsoft-Produkten. Ab PowerShell Version 7 wird die Aktualisierung so vereinfacht.Microsoft hat bereits mit der Arbeit an einer neuen PowerShell-Version und der Aktualisierung begonnen. Laut dem Bericht des PowerShell-Teams wird nun die 7.2 Preview 5 und neuer über Microsoft Update auf die aktuellste Version 7.2 Preview 7 automatisch aktualisiert."In der Vergangenheit wurden Windows-Benutzer in ihrer Konsole benachrichtigt, dass eine neue Version von PowerShell 7 verfügbar ist, aber sie mussten immer noch zu unserer GitHub-Veröffentlichungsseite hüpfen, um sie herunterzuladen und zu installieren oder sich auf ein separates Paketverwaltungstool wie den Windows Package Manager, Chocolatey oder Scoop verlassen", erläutert PowerShell Senior Software Engineer Travis Plunk. "Aber mit Microsoft Update erhalten Sie die neuesten PowerShell 7-Updates direkt in Ihrem traditionellen Windows Update (WU)-Verwaltungsablauf, ob das nun mit Windows Update for Business, WSUS, SCCM oder dem interaktiven WU-Dialog in den Einstellungen ist."Das sollte es vor allem für den normalen Endverbraucher deutlich einfacher machen. "Mit der heutigen Ankündigung werden Sie bald in der Lage sein, diesen neuen Update-Prozess für die neuesten PowerShell 7.2-Previews selbst zu testen", fügte Plunk hinzu. Um PowerShell über Microsoft Update zu aktualisieren, muss auf dem PC mindestens Windows 10 ab Build 10.0.16299 (Redstone 3 / Windows 10 Version 1709) oder höher zusammen mit PowerShell 7.2 (Vorschau 5 oder 6) installiert sein. Dann muss Windows Update entsprechend umgestellt werden (siehe oben).Sobald das PowerShell-Team dann weitere Updates veröffentlicht, werden diese über den automatischen Updateprozess durchgeführt.