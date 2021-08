The Boring Company zeigt vollelektrische Turbo-Tunnelbohrmaschine

Die nächste Revolution, die Elon Musk verspricht: Die Boring Company hat mit Prufrock-2 das neueste Werkzeug für neue Fortschritte im Tunnelbau enthüllt. Die Tunnelbohrmaschine ist vollelektrisch, deutlich schneller als die Vorgänger und bringt weitere Vorteile mit.

Prufrock-2 soll die Geschwindigkeits-Revolution beim Tunnelbau bringen

Anders Bohren

Die Mission der Boring Company - neben dem Release von Merchandise-Artikeln wie Nicht-Flammenwerfern - ist schnell zusammengefasst: Tunnel schneller bauen. IN dieser Hinsicht kann das Vorhaben von Multi-Unternehmer Elon Musk jetzt einen wichtigen Erfolg vermelden: Prufrock-2, die verbesserte und erste Vollelektrische Tunnelbohrmaschine des Konzerns, geht in Dienst. Die ersten Lebenszeichen gab es dabei in Form eines kurzes Videos.Seine Anfänge hatte The Boring Company mit der Tunnelbohrmaschine (TBM) Godot gemacht, die einem eher traditionellen Aufbau folgt und nicht von den Ingenieuren des Unternehmens entwickelt worden war. Schon im Mai 2018 hatte man angekündigt, mit der Eigenentwicklung Prufrock hier bei fast allen Aspekten eine Verbesserung erreichen zu wollen. Mit Prufrock-2 kann jetzt die zweite TBM dieses Typs seine Arbeit aufnehmen.Im Vergleich mit dem direkten Vorgänger Godot+ sprechen die Entwickler hier von einer Steigerung der Geschwindigkeit um das 6-fache auf jetzt 1,6 Kilometer pro Woche. "Das ist immer noch 4-5 mal langsamer als eine Gartenschnecke...aber Prufrock holt auf!", so das Unternehmen scherzhaft auf der Webseite. "Prufrocks mittelfristiges Ziel ist es, mehr als 1/10 der menschlichen Gehgeschwindigkeit zu erreichen, d. h. 7 Meilen (ca. 11 km) pro Tag", so das ambitionierte Ziel.Und Prufrock soll dank weiterer Vorteile Beschleunigung beim Tunnelbau bringen. Durch den rein-elektrischen Vortrieb auf Gummireifen werden hier keine aufwendigen Neben-Konstruktionen für Belüftung und Schienenführung nötig. Darüber hinaus kann die TBM ohne eine Vorschacht aufgesetzt werden und sich selbstständig in den Untergrund hinein und wieder heraus graben - die passende Oberflächenbeschaffenheit vorausgesetzt. Zu guter Letzt soll die neue Tunnelbaumaschine nicht für das Anbringen der vorgefertigten Tunnel-Segmente in regelmäßigen Abständen angehalten werden müssen.