Android 12: Jeder kann sich eine eigene Snow Cone-3D-Statue aufstellen

Gingerbread, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean , Oreo und wie sie alle hießen: Bei Google war es früher üblich, die Versionen des mobilen Betriebssystems Android auch mit einem Dessertnamen zu versehen. Seit Android 10 verzichtet der Konzern aus dem kalifornischen Mountain View aber auf die Süßspeisen, zumindest in der Kommunikation nach außen.Denn intern werden Android-Versionen nach wie vor mit Dessert-Codenamen in alphabetischer Reihenfolge versehen. Android 10 hieß Quince Tart, Android 11 wurde Red Velvet Cake genannt und Android 13 wird als Tiramisu entwickelt. Das gestern für Pixel-Smartphones freigegebene Android 12 wurde indes Snow Cone getauft.Mit dem Aus für die offiziellen Dessertnamen wurde auch eine andere Praxis beendet, nämlich das Aufstellen von Android-Figuren im passenden Design. In Android 12 kommt das aber (wie schon in Android 11) zurück, wenngleich auf etwas ungewöhnliche Weise. Denn Android 12 bringt eine virtuelle Snow Cone mit sich, diese kann man mit Hilfe von Googles ARCore und einem kompatiblen Gerät bei sich zu Hause, in seinem Garten oder wo auch immer man möchte aufstellen.Das interaktive und animierte Objekt kann man über diese Seite bei Google erreichen (natürlich nur mit einem passenden Android-Smartphone) und dann platzieren, drehen und in der Größe verändern. Die Snow Cone-Statue hat übrigens ein zusätzliches Easter Egg, denn auf der Rückseite kann man die "heutigen Geschmacksrichtungen" lesen:Das ist natürlich keine wahllose Zusammenstellung von Früchten, Speisen und Getränken, denn die Anfangsbuchstaben ergeben das "Material You" - so heißt das neue Design von Android 12.