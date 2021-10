Mit Handys Geld verdienen: Apple dominiert, die anderen krebsen rum

Geht es um Umsatz und Profit, gibt es im Smartphone Markt keinen zweiten Gewinner. Apple liefert nur einen kleinen Teil der Geräte, kann aber mit so großem Abstand die globalen Gewinne abgreifen, dass für alle anderen Marktteilnehmer nur noch ein sehr kleines Stück Kuchen bleibt.

Apple nimmt alleine 75 Prozent der Profite im Smartphone-Markt mit

Android oft kaum profitabel

Es ist Teil der großen Erfolgsgeschichte Apples und ein Trend, der mit kleinen Bewegungen seit Jahren anhält. Wie eine aktuelle Analyse der Quartalszahlen des weltweiten Smartphone-Marktes zeigt, bleibt der Konzern mit Apfel-Logo ein echtes Umsatz-Monster, das alle anderen Smartphone-Teilnehmen wohl zum Zittern bringt. Im zweiten Quartal des Jahres hatten iPhones zwar nur 13 Prozent der globalen Smartphone-Lieferungen ausgemacht. Wie die Marktanalysten von Counterpoint errechnen, hatten die Apple-Smartphones dabei aber 40 % des weltweiten Smartphone-Umsatzes und 75 % des Gewinns erzielt.Dabei waren die letzten Monate für Apple traditionell eher schwach, da viele Kunden auf die Vorstellung der neuen iPhone-Modelle warteten. Und so sind in diesem Fall auch die Umsätze mit dem neuen iPhone 13 in diesen Zahlen noch gar nicht enthalten. Und trotz dieser klaren Dominanz war es für Apple nicht einmal annähernd das beste Quartal. "Diese Leistung zeigt zwar die Stärke der Marke Apple, liegt aber immer noch unter dem Spitzenwert von Q4 2020, als der Umsatzanteil (...) auf atemberaubende 50% und der Gewinnanteil auf nie dagewesene 86% stieg", so Counterpoint.Wie Apple diese Traumwerte erreicht, bleibt dabei klar: Man verkauft nur Premium-Geräte. Selbst die günstigsten Modelle des Herstellers bieten so große Gewinnmargen, dass man mit einem in Relation sehr kleinen Anteil der Verkäufe trotzdem mit Leichtigkeit an allen anderen Anbietern vorbeizieht. Darüber hinaus kann Apple als einziger iOS-Anbieter auf eine unvergleichliche Kundenbindung setzen.Die Konkurrenz im Android-Lager muss sich dagegen mit unzähligen anderen Herstellern einen echten Preiskampf liefern. Die verbliebenen 25 Prozent des Profits werden dabei zu großen Teilen von Samsung vereinnahmt, das dafür aber auch am meisten Geräte im letzten Quartal ausliefern musste. Auch Xiaomi hat mehr Geräte als Apple ausgeliefert, kann dabei aber wegen niedriger Margen immer noch kaum Profit machen.