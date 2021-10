Magic Leap 2: Das einst so gehypte Startup stellt zweite AR-Brille vor

Um die Augmented Reality-Brille Magic Leap gab es lange Zeit einen Riesenhype, das Startup befeuerte diesen auch und versprach eine AR-Revolution. Das Ergebnis war aber mehr als enttäuschend und stürzte das Unternehmen in eine Krise. Dennoch plant man nun einen Nachfolger.

Finanzierung gesichert

Magic Leap

Magic Leap war bisher ein fast beispielloser Fall von Aufstieg und Fall eines Hypes. In der an geplatzten Blasen alles andere als armen Silicon-Valley-Szene war Magic Leap dennoch außergewöhnlich. Denn der AR-Spezialist versprach in einer auf mysteriöse Kommunikation setzenden Kampagne ein noch nie dagewesenes "Mittendrin statt nur dabei"-Erlebnis für Augmented Reality, enttäuschte dann aber auf ganzer Linie. Daraufhin stand Magic Leap finanziell am Rande des Abgrunds, konnte aber gerade noch so gerettet werden.Nun hat man sein zweites AR-Headset vorgestellt, Magic Leap 2 soll 2022 allgemein verfügbar sein. Die ehemalige Microsoft-Managerin Peggy Johnson, die im Vorjahr den CEO-Job von Co-Gründer Rony Abovitz übernommen hat, sprach in einem Interview mit dem TV-Sender CNBC über das Gerät.Das Unternehmen konnte seine Zukunft außerdem mit einer Finanzierungsspritze von 500 Millionen Dollar sichern. Johnson dazu: "Magic Leap wird über eine größere finanzielle Flexibilität und die notwendigen Ressourcen verfügen, um unseren Wachstumskurs fortzusetzen, während wir unsere branchenführende AR-Technologie ausbauen."Das zweite Headset soll im Vergleich zum Debüt deutlich verbessert sowie komfortabler und immersiver sein, schreibt Johnson in einem Beitrag auf LinkedIn . Dabei soll es "signifikant" leichter und kleiner sein. Überdies soll Magic Leap 2 eine Abdunklung unterstützen, die in heller Umgebung die Nutzung erleichtert, das Headset wird auch das "das größte Sichtfeld der Branche" bieten. Magic Leap wird sich beim zweiten Headset aber nicht mehr auf das Consumer-Geschäft konzentrieren, sondern wie Microsofts HoloLens ausschließlich das Geschäftsumfeld anvisieren.