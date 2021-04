Mozilla VPN der Firefox-Macher ist jetzt in Deutschland verfügbar

Mozilla VPN ab 4,99 Euro im Abonnement

Mozilla kündigt den Deutschland-Start seines dedizierten Virtual Private Network an, welches sich unabhängig vom Browser abseits der funktionell ähnlichen Firefox-Erweiterung am Markt platziert. Bereits im Februar hatte sich die Verfügbarkeit der neuen Mozilla VPN-Software hierzulande angedeutet, die auf ein globales Netzwerk von über 750 Servern in mehr als 30 Ländern zurückgreifen soll. Diese werden laut Angaben des Unternehmens vom schwedischen Open-Source-Partner Mullvad betrieben, der das WireGuard-Protokoll zur Verschlüsselung nutzt.Die Non-Profit-Organisation hinter dem bekannten Firefox-Browser gibt an, bei seinen VPN-Verbindungen weder Nutzerdaten zu sam­meln, diese an Drittanbieter-Plattformen zu verkaufen, noch Aktivitätsprotokolle jeglicher Art zu führen. Das Haupteinsatzgebiet des ei­ge­nen VPN sieht Mozilla allem voran im öffentlichen WLAN, in dem die Online-Privatsphäre und die Daten der Nutzer oftmals nicht aus­rei­chend geschützt sind. Die Nutzung des Mozilla VPN ist mit einer einfachen One-Click-Lösung vergleichbar. Das Tool steht ab sofort für Windows 10, MacOS, Linux, Google Android und Apple iOS zur Verfügung Derzeit bietet Mozilla seine VPN-Software in drei verschiedenen Abos an. Wahlweise können monatlich 9,99 Euro bezahlt oder eine Vertragslaufzeit von sechs oder 12 Monaten für 6,99 Euro respektive 4,99 Euro pro Monat gewählt werden. Alle Tarife beinhalten dabei die An­wen­dung auf bis zu fünf Geräten, keine Bandbreitenbeschränkungen und eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Für die Nutzung wird ein Firefox-Benutzerkonto vorausgesetzt.Vergleichbare kostenlose und kostenpflichtige Virtual Private Network-Tools findet man un­ter anderem mit den Alternativen OpenVPN, F-Secure Freedome oder dem Hotspot Shield VPN in unserer umfangreichen Download-Datenbank