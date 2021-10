Xiaomi-Smartphone mit 4K-Display und '3D-Kamera' vorab zu sehen

Xiaomi plant offenbar die baldige Einführung eines neuen Smartphones der Premium-Mittelklasse, das mit einigen erstaunlichen Ausstattungsmerkmalen auf Kundenfang gehen soll. Besonders auffällig: Das Gerät hat ein 4K-Display mit nach hinten gewölbten Rändern.

Mittelklasse-Plattform unter der Haube, lässt TENAA-Fehler vermuten

Noch steht der Name des neuen Xiaomi-Smartphones mit 4K-Bildschirm nicht fest, das Gerät ist jedoch seit kurzem bei der chinesischen Kommunikationsaufsicht TENAA inklusive der meisten Spezifikationen und inzwischen auch einigen Fotos gelistet. Das Specsheet klingt zunächst recht normal für ein aktuelles, besser ausgestattetes Gerät, doch gibt es einige Details, die herausstechen.So hat das bisher nur mit der internen Modellnummer 2109119BC gelistete Gerät ein 6,55 Zoll großes AMOLED-Display, dessen Auflösung von 3840x2160 Pixeln somit auf 4K-Niveau liegen soll. Der Bildschirm hat zudem nach hinten gewölbte Ränder und eine zentral unter dem oberen Bildschirmrand platzierte Frontkamera im Punch-Hole-Design.Hinzu kommt, dass Xiaomi hier extrem viel Speicher verbauen will: Der Arbeitsspeicher ist laut dem TENAA-Listing je nach Modell sechs, acht, zwölf oder sogar 16 Gigabyte groß, während der interne Flash-Speicher je nach Variante 64, 128, 256 oder sogar 512 Gigabyte fasst. Damit stehen die Hauptmerkmale des Geräts fest: Xiaomi will hier viel Speicher und ein extrem scharfes Display bieten.Im Inneren steckt ein noch unbekanntes Octacore-SoC, bei dem maximale Taktraten von bis zu 2,4 Gigahert erreicht werden. Eine solche Taktung lässt vermuten, dass es sich nicht um einen absoluten High-End-Chip handelt, schließlich erreichen die aktuellen Top-CPUs von Qualcomm und MediaTek bis zu drei Gigahertz. Denkbar wäre, dass Xiaomi hier als einer der ersten Hersteller einen neuen Qualcomm-Chip verbauen will, der leicht unterhalb der Spitzenklasse angesiedelt ist.Bei den Kameras gibt es hier ebenfalls eine gute Ausstattung, spricht der Eintrag bei der TENAA doch von einer Hauptkamera mit 64 Megapixeln und mindestens einer weiteren Kamera mit acht Megapixeln Auflösung. Hinzu kommt natürlich 5G-Unterstützung und es soll einen 4400mAh-Akku geben, der das neue Xiaomi-Smartphone mit Energie versorgt.Der Behördeneintrag erwähnt außerdem eine "3D-Kamera", wobei noch unklar ist, was diese bieten soll. Insgesamt verfügt das Smartphone angeblich über vier Kameras. Als Betriebssystem wird Android 11 genannt. Noch sind keine weiteren Details bekannt, wobei anzumerken ist, dass die TENAA nicht immer vollständig korrekte Daten auf ihrer Website listet. Wann und zu welchen Preisen das neue Xiaomi-Smartphone mit 4K-Display und 3D-Kamera auf den Markt kommt, ist somit noch vollkommen offen.