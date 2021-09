Ohne Huawei-Embargo, mit Google: Honor 50 ab Ende Oktober in Europa

Ende Oktober ist es soweit: mit Honor kehrt zumindest ein Teil von Huawei auf den internationalen Smartphone-Markt zurück. Anlässlich eines Launch-Events in Berlin beginnt Honor dann wieder, neue Smartphones in Europa zu verkaufen - inklusive Google-Apps und 5G

Wie Honor heute in einer Presseeinladung für eine Launch-Veranstaltung mitteilte, will man ab Ende Oktober wieder mit neu entwickelten eigenen Smartphones in den europäischen Markt starten. Am 26. Oktober soll dazu die Präsentation von mindestens zwei neuen Android-Smartphones mit Unterstützung für den Play-Store und die Google-Apps in Berlin stattfinden.Offiziell angekündigt wurde das Honor 50, bei dem es sich um das erste von Honor nach der Abspaltung von Huawei im letzten Jahr in Eigenregie entwickelte Smartphone der Premium-Mittelklasse handelt. Hinzu kommt auch noch das sogenannte Honor 50 Lite, das laut einem Bericht von AnandTech ein etwas abgespecktes Modell mit einer 64-Megapixel-Kamera sein wird, bei dem LTE, aber kein 5G unterstützt wird.Die offizielle Einführung des Honor 50 in Europa beginnt dann ab dem 27. Oktober 2021. Zu Preisen und Details wie der Speicherausstattung für die europäischen Märkte liegen bisher noch keine Details vor. Das Honor 50 bzw. Honor 50 5G ist durchaus ein attraktives Gerät, bietet es doch ein 6,57 Zoll großes AMOLED-Display mit einer FHD+-Auflösung und bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate.Die Basis ist ein Qualcomm Snapdragon 778G Octacore-SoC, das mit einem integrierten 5G-Modem und acht bis zu 2,4 Gigahertz schnellen Rechenkernen daherkommt. Der deutsche Online-Store von Honor listet das Honor 50 schon jetzt in den Farben Midnight Black, Emerald Green und Frost Crystal. Hinzu kommt auch noch eine Variante, deren Rückseite mit einem silberfarbenen Muster aus Honor-Logos versehen wurde.Es sind offensichtlich zwei Versionen geplant, die mit sechs Gigabyte RAM und 128 GB internem Flash-Speicher oder acht GB Arbeitsspeicher und 256 GB Flash-Speicher angeboten werden sollen. Hinzu kommt eine 108-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, der Honor eine weitere 8-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkel-Bilder und zwei 2-Megapixel-Knipsen für Makrobilder und Tiefeneffekte zur Seite stellt. Die im "Punch Hole" im Display verbaute Frontkamera bietet immerhin ganze 32 Megapixel Auflösung.Der Akku des Honor 50 ist mit 4300mAh nicht überragend dimensioniert, dürfte aber dank der sparsamen Plattform durchaus gute Laufzeiten zulassen. Der Fingerabdruckleser befindet sich wie inzwischen häufiger üblich direkt unter der Oberfläche des Displays.Die europäische Version des Honor 50 wird mit Android 11 ausgerüstet sein und bekommt eine angepasste Benutzeroberfläche, die in vielen Bereichen an die altbekannte Huawei EMUI erinnern dürfte. Da Honor aber, zumindest bisher, nicht vom US-Embargo gegen Huawei betroffen ist, wird man vollen Zugriff auf alle Google-Apps und den offiziellen Google Play Store haben. Das Honor 50 5G ist somit ganz normal wie jedes andere offiziell lizenzierte Android-Smartphone nutzbar.