US-Embargo: Huawei steht vor dem Verkauf seiner x86-Server-Sparte

Das US-Embargo hat für Huawei weiterhin schwere Folgen, denn der chinesische Konzern steht aufgrund des Handelsverbots offenbar kurz vor dem Verkauf seiner Server-Sparte. Offenbar kann Huawei kaum noch die nötigen Intel-Prozessoren in ausreichenden Stückzahlen einkaufen.

Staat stützt Verkäufe

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg meldet, sind derzeit laufende Gespräche über einen Verkauf der Sparte für x86-basierte Server von Huawei mittlerweile weit vorangeschritten. Der Verkauf soll wahrscheinlich an ein neu gegründeteres Konsortium erfolgen, hinter dem unter anderem Regierungseinrichtungen aus China stehen.Bisher ist offen, welche Summen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Huaweis Server-Sparte an die staatlich unterstützten Käufer fließen sollen. Wahrscheinlich wird es sich aber um einige Milliarden Yuan handeln. Das Konsortium, das die Übernahme plant, besteht unter anderem aus einem Investment-Unternehmen, das der chinesischen Regierung untersteht, und einem kleineren Anbieter von Produkten aus dem Bereich der Consumer Electronics.Die Sparte für x86-Server ist zwar eines der Standbeine von Huawei, hatte aber nie die gleiche große Bedeutung wie die inzwischen ebenfalls an staatlich unterstützte Investoren verkaufte Smartphone-Sparte. Außerdem baut Huawei seit einigen Jahren ARM-Server auf Basis der hauseigenen Kunpeng-Prozessoren. Die ARM-Chips sollen außerdem verstärkt in Desktop-PCs von Huawei eingesetzt werden, wofür Huawei zuletzt in den Ausbau dieses Geschäftsbereichs investiert hat.Durch eine Abspaltung der Sparte für x86-Server könnte es dem so entstehenden neuen Unternehmen leichter fallen, die für den Bau der Systeme nötigen Komponenten von US-Zulieferern wie Intel einzukaufen. Huawei selbst darf durch das amerikanische Embargo seit geraumer Zeit nicht mehr mit Chips, Software und anderen Produkten beliefert werden, die mit Hilfe der Technologien von US-Firmen produziert oder entwickelt werden.