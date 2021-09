Streaming-Kampf gegen Amazon & Co.: Roku startet am 28. September

Der vor allem in den USA bekannte Anbieter von Streaming-Geräten, Roku, versucht den hiesigen Markt zu erobern und gibt jetzt erste Details zu seinem Deutschland-Start bekannt. Am 28. September soll der offizielle Startschuss für günstige Sticks, Soundbars und Co. fallen.

Preiskampf gegen Amazon Fire TV (Stick) und Co.

Verfügbarkeit und Verkaufsstellen in Deutschland

Roku

Das kalifornische Unternehmen will nicht mehr länger nur in den Vereinigten Staaten den Preis-Leistungs-Kampf gegen Amazon (Fire TV), Apple TV und Google (Chromecast) führen, sondern noch in dieser Woche mit diversen Streaming-Sticks und so genannten Streambars hierzulande Fuß fassen. Insgesamt vier Geräte sollen zum Marktstart bzw. kurz darauf in Deutschland zur Verfügung stehen. Zudem kooperiert man mit vielen deutschen und internationalen Streaming-Partnern und integriert deren Apps ab Werk.Ein vergleichsweise günstiger Einstieg wird mit dem Roku Express (Full HD) für 29,99 Euro und dem Roku Express 4K (Ultra HD, HDR) für 39,99 Euro geboten. Die beiden kompakten Streaming-Boxen werden mit einfachen respektive Sprach-Fernbedienungen ausgeliefert. Weiterhin sollen der erst kürzlich vorgestellte Roku Streaming Stick 4K (Ultra HD, HDR) mit Dolby Vision für 59,99 Euro und die Roku Streambar (UHD, HDR) als Soundbar mit Dolby Audio für 149,99 Euro in das Portfolio für den deutschen Markt aufgenommen werden.Sämtliche Streaming-Geräte und -Sticks verfügen über Apple AirPlay 2 und alternativ zur Fernbedienung nutzbare iOS- und Android-Apps zur Steuerung. Produkte wie die Streambar Pro und den Roku Ultra wird man hierzulande vorerst jedoch nicht anbieten. Kooperationen stehen mit den bekannten Größen auf dem Plan. Apps für Netflix , Amazon Prime Video, Disney+ und Apple TV sind zum Start ebenso verfügbar wie die ARD- und ZDF-Mediatheken, Sky Ticket, DAZN, Spotify , TVNow (RTL+) und Co. Dienste wie Maxdome und Joyn sind jedoch noch nicht in der Auflistung zu finden.Der Marktstart am 28. September 2021 (Dienstag) erfolgt über bekannte Online-Händler wie Amazon, Media Markt, Saturn, Otto, Expert und Euronics. Bis auf den Roku Streaming Stick 4K werden alle genannten Geräte verfügbar sein. Der UHD-taugliche Stick folgt dann im Laufe des Oktobers.