Disney+ Day 2021: Zum 2. Geburtstag gibt es ein Inhalte-Feuerwerk

Der Streaming-Sender des Disney-Konzerns ist längst eine Macht und man investiert auch viel Geld in neue Inhalte, mittlerweile gibt es dort gefühlt mehr Neues als bei Netflix. Nun wurde der Disney+ Day 2021 angekündigt, dort wird man vieles neu präsentieren, aber auch starten.

Globale Feier von Disney+

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: Streaming-Premiere des neuen Marvel-Films.

Streaming-Premiere des neuen Marvel-Films. Jungle Cruise: Der Abenteuerfilm mit Dwayne "The Rock" Johnson wird für alle Abonnenten freigeschaltet.

Der Abenteuerfilm mit Dwayne "The Rock" Johnson wird für alle Abonnenten freigeschaltet. Nicht schon wieder allein zu Haus: Start der Neuinterpretation von Kevin allein zu Haus.

Start der Neuinterpretation von Kevin allein zu Haus. Kurzfilme wie die neue Reihe Olaf präsentiert sowie Ciao Alberto (Pixar) und von Die Simpsons .

sowie (Pixar) und von . Boba Fett-Special : Vor dem Start des Mandalorian-Spin-Offs beleuchtet ein Special die Ursprünge und das Vermächtnis des legendären Star Wars-Kopfgeldjägers.

: Vor dem Start des Mandalorian-Spin-Offs beleuchtet ein Special die Ursprünge und das Vermächtnis des legendären Star Wars-Kopfgeldjägers. Marvel-Special: Ein Blick in die Zukunft des Marvel Cinematic Universe auf Disney+.

Im vergangenen Jahr veranstaltete Disney seinen Investor Day und im Zuge dieser vierstündigen Veranstaltung präsentierte das Unternehmen eine schier unglaubliche Menge an neuen Projekten. Dabei waren zwar auch Produktionen für das Kino sowie auch Ableger wie Hulu zu sehen, im Zentrum standen aber vor allem Inhalte für Disney+, allen voran von Marvel und Star Wars.An die Stelle des Investor Day, der zwar so hieß, aber im Grunde ein PR-Event fürs Publikum war, tritt nun am 12. November der Disney+ Day. Laut dem Unternehmen ist das "eine globale Feier, die sich über alle Bereiche des Unternehmens hinweg erstreckt".Der Disney+ Day 2021 hat im Wesentlichen zwei Aspekte: Einerseits wird es zahlreiche Ankündigungen und Trailer zu sehen geben, das Unternehmen nennt hier explizit Disney(-Eigenproduktionen), Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star - letzteres ist das internationale Sammelbecken für "erwachsene" Inhalte, die in den USA u. a. auf Hulu und Co. laufen. Was man bei diesem Teil präsentieren wird, ist derzeit natürlich nicht bekannt.Andererseits wird das Streaming-Portal an diesem Tag, der den zweiten Geburtstag von Disney+ markiert, diverse neue Inhalte freihalten. Und das sind die Highlights: