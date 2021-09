"Fair" produziert: Fairphone plant nachhaltige Wireless Earbuds

Die niederländische Firma Fairphone bringt in Kürze nicht nur ihr erstes 5G-fähiges Smartphone auf den Markt , sondern erweitert ihr Sortiment auch um ein paar drahtlose In-Ear-Kopfhörer. Diese werden wahrscheinlich ebenfalls "fair" produziert und könnten modular aufgebaut sein.

Modulares Design mit leichter Reparierbarkeit?

Fairphone ist bisher vor allem als Anbieter der gleichnamigen Smartphones bekannt, die in Zusammenarbeit mit einem taiwanischen Vertragsfertiger bei fairer Bezahlung und unter Verwendung von möglichst vielen Rohstoffen aus nachvollziehbaren und umweltschonenden Quellen gebaut werden.Neben den Fairphones bietet das Unternehmen aber seit einiger Zeit auch kabelgebundene Kopfhörer an, die wie die Smartphones unter fairen Bedingungen gebaut werden und ebenfalls modular gestaltet sind. Der Kunde hat so die Möglichkeit mit relativ wenig Aufwand selbst Reparaturen vorzunehmen und bei einem Defekt nur die nötigsten Teile auszutauschen. Dies verlängert die Nutzungs- und damit auch die Lebensdauer der Produkte.In Kürze bringt Fairphone nun auch seine ersten True Wireless Earbuds auf den Markt, also drahtlose In-Ear-Kopfhörer. Noch liegen uns zwar keine Angaben zum Design oder der technischen Ausstattung vor, doch wahrscheinlich versucht man mit dem neuen Produkt wieder möglichst nachhaltig zu agieren. Es ist daher durchaus wahrscheinlich, dass Fairphones Drahtlos-Kopfhörer ebenfalls modular oder zumindest leicht reparierbar und mit Materialien aus nachvollziehbaren Quellen gefertigt sind.Ersten Händlerangaben zufolge sollen die neuen Fairphone True Wireless Earbuds wohl nur in der Farbe Schwarz zu haben sein und dürften parallel zum Fairphone 4 5G auf den Markt kommen. Die offizielle Preisempfehlung liegt wohl bei 99,95 Euro.