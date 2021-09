Fairphone 4: Fotos und Spezifikationen zum 5G-Modell aufgetaucht

Beim Fairphone 4 soll es sich um das erste Modell der nachhaltigen Smartphone-Reihe, das über 5G-Support verfügt, handeln. Nun sind einige Bilder und Spezifikationen durchgesickert. Bei einem Händler war das Gerät bereits gelistet. Ein Release-Datum gibt es aber noch nicht.

Wie dem Twitter-Nutzer " L4yzRw " aufgefallen ist, hat der Online-Shop interdiscount.ch zwei Bilder, die das Fairphone 4 in zwei verschiedenen Farbvarianten zeigen, veröffentlicht. Neben einer grauen Version wird es auch ein grünes Modell geben. Das Design ist relativ einfach gehalten. Die Ecken des Smartphones sind leicht abgerundet. Am unteren Rand der Rückseite ist das Fairphone-Logo zu erkennen. Das Kameramodul besteht aus drei Sensoren.Das Fairphone 4 5G soll über sechs Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Speicher verfügen. Eine Version mit 256 GByte Speicher soll 60 Euro zusätzlich kosten. Das Display des Fairphone 4 5G soll 6,3 Zoll groß sein. Die Selfie-Kamera wurde in einer Waterdrop-Notch untergebracht. Für ein 600-Euro-Smartphone fallen die Ränder des Geräts sehr dick aus. Auf der Rückseite wurde eine Dual-Kamera platziert. Die Haupt­lin­se löst mit 48 Megapixeln auf. Außerdem ist das Kamera-Modul mit einem LED-Blitz sowie einem bislang unbekannten Sensor ausgestattet.Während das Fairphone 4 mit 128 GByte Speicher für etwa 580 bis 600 Euro erhältlich sein wird, schlägt die besser ausgestattete 256-Gigabyte-Version mit 640 bis 660 Euro zu Buche. Als Betriebssystem dürfte vermutlich Android 11 zum Einsatz kommen. Wann das Smart­pho­ne präsentiert und auf den Markt gebracht wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.