Recoverit - Gelöschte Daten wiederherstellen

Schritt für Schritt durch die Datenrettung

Daten zurückholen

Tipp: Recoverit kostet in der Essential-Version derzeit jährlich 49,99 Euro, in der Stan­dard-Version 69,99 Euro und in der Advanced-Version 79,99 Euro. Wer noch mehr spa­ren möchte, sollte sich gleich die Recoverit kostet in der Essential-Version derzeit jährlich, in der Stan­dard-Versionund in der Advanced-Version. Wer noch mehr spa­ren möchte, sollte sich gleich die Lifetime-Lizenz zulegen, die dann auch nur noch mit 10 Euro mehr zu Buche schlägt, bereits im 2. Jahr spart man also. Es ist zwar ebenso mög­lich eine Monatslizenz zu erhalten, bei Preisen von 50 bis 70 Euro raten wir aber, aufgrund des geringen Unterschieds zur Jahres- oder sogar Lifetime-Lizenz, vom Kauf ab.

Sei es durch einen beschädigten Datenträger, einen Systemabsturz oder gar Schadsoftware: Daten können aus verschiedenen Gründen so verloren gehen, dass sie sich nicht mehr ohne Weiteres wiederherstellen lassen. Abhilfe in solch unangenehmen Situationen schafft die Software Recoverit 10.0.1 des Entwicklers Wondershare, indem sie verloren geglaubte Dateien und Verzeichnisse zurückbringt.Die Bedienung von Recoverit ist dabei einfach gehalten, sodass die Software auch von un­er­fahrenen Anwendern zur Datenrettung genutzt werden kann. Hierzu wählen Sie nach dem Start zunächst den Bereich aus, in dem sich die ge­lösch­ten Dateien befunden haben. Dies kann ein internes Festplattenlaufwerk, ein externer Da­ten­trä­ger oder ein bestimmtes Verzeichnis sein.Auch eine Datenwiederherstellung von for­ma­tier­ten Laufwerken, RAW-Festplatten sowie ver­lo­re­nen und veränderten Partitionen ist möglich. Recoverit kommt dabei mit den gängigsten Dateisystemen zurecht und unterstützt unter anderem NTFS, FAT16, FAT32, exFAT, HFS+ und APFS.Im nächsten Schritt sucht die Software nach gelöschten, aber wiederherstellbaren Daten, was je nach Größe des Datenträgers einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Im Anschluss werden die Ergebnisse wahlweise nach Dateipfad oder Dateityp sortiert angezeigt. Letzteres ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie etwa gezielt Bilder oder Dokumente wiederherstellen möchten. Für eine bessere Übersicht lassen sich die Treffer zusätzlich nach Änderungsdatum filtern und nach Dateinamen durchsuchen.Haben Sie die benötigten Dateien und Verzeichnisse in der Programmoberfläche markiert, stellen Sie diese über den entsprechenden Button wieder her. Bei der Wahl des Aus­ga­be­verzeichnisses sollten Sie unbedingt darauf achten, dass dieses sich nicht auf demselben Datenträger wie die gelöschten Dateien befindet, da diese sonst unwiederbringlich über­schrie­ben werden könnten.Sie können mit der Testversion von Recoverit zwar nach verlorenen Dateien su­chen, diese aber nicht wiederherstellen. Dies ist nur nach dem Kauf einer Es­sen­tial-, Stan­dard- oder Ad­van­ced-Li­zenz möglich. Letztere enthält eine zu­sätz­li­che Com­pu­ter­abs­turz-Wiederherstellung. Für diese wird ein bootfähiger Datenträger auf einem USB-Stick oder einer CD/DVD erzeugt, mit dem sich auch dann noch Daten wie­der­her­stel­len lassen, wenn Windows nicht mehr hochfährt.Neben der hier angebotenen Windows-Version ist Recoverit außerdem für Mac OS erhältlich.