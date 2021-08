Fairphone 4: Faires Smartphone bald mit 5G-Unterstützung & Android 11

Das Fairphone 4 5G steht in den Startlöchern. Der niederländische Anbieter des weltweit wohl am leichtesten zu reparierenden und nachhaltigsten Smartphones plant damit offenbar einen größeren Sprung in Sachen Hardware, denn unter anderem wird hier 5G-Support geboten.

Android 11 als Betriebssystem mit an Bord

Hardware Info

Das neue Fairphone 4 wird offenbar in den nächsten Wochen oder Monaten auf den Markt kommen, denn bei der Wi-Fi Alliance ist vor kurzem erstmals ein Eintrag für das neue Gerät aufgetaucht. Damit kündigt sich die nächste Version des "fairen" Smartphones an, wobei bisher kaum Details zu dem Gerät vorliegen.Wie aus dem Eintrag bei der Wi-Fi Alliance hervorgeht, wird das Fairphone 4 das erste Modell sein, bei dem man mit 5G-Support aufwarten wird. Dies bestätigt der Name des dort gelisteten Geräts, so dass auch das exotische Smartphone mit dem hohen Anspruch ganz offensichtlich fit für die neueste Generation der Mobilfunknetze fit gemacht wird.Welcher Hersteller dafür das SoC und das 5G-Modem liefern wird, ist derzeit noch unklar. Die Versionsnummern für die WLAN-Firmware im Eintrag bei der Wi-Fi Alliance legen aber nahe, dass erneut der US-Chipkonzern Qualcomm der CPU-Lieferant sein wird. Die Fairphone-Macher und Qualcomm arbeiten auch schon seit Jahren zusammen, so dass ein Wechsel des CPU-Zulieferers alles andere als wahrscheinlich ist.Das Fairphone 4 5G wird außerdem mit Android 11 ab Werk ausgeliefert, so dass die Käufer des vergleichsweise umweltfreundlichen Smartphones auch in Sachen Betriebssystem auf dem aktuellsten Stand sind. Wann und zu welchen Preisen das Fairphone 4 mit 5G-Support auf den Markt kommen wird, wissen wir noch nicht. Ein Eintrag bei der Wi-Fi Alliance bedeutet nicht unbedingt, dass eine zeitnahe Markteinführung bevorsteht.Das Fairphone ist das einzige für den Massenmarkt konzipierte Smartphone, das dank eines modularen Aufbau sehr einfach zu reparieren ist. Der Hersteller bietet diverse Ersatzteile zum Nachkauf an und dürfte dieses Konzept auch beim neuen Modell weiter ausbauen. Außerdem versucht das Unternehmen, seine Lieferkette fair zu gestalten, so dass möglichst alle Materialien auch aus einer möglichst umweltschonenden Quelle kommen.