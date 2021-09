Google TV: Android-App mit integrierter Fernbedienung veröffentlicht

Google hat seine TV-App mit einer integrierten Fernbedienung aus­ge­stat­tet. Damit soll es möglich sein, Geräte mit Android TV fernzusteuern. Das dürfte hauptsächlich für Nutzer ohne Controller praktisch sein. Momentan scheint die Software allerdings noch nicht richtig zu funktionieren.

Verbindung funktioniert noch nicht

Google

Schon vor einiger Zeit hat Google damit begonnen, die Android-App "Play Filme & Serien" in "Google TV" umzubenennen. Bislang wurde die neue Anwendung aber nicht hierzulande ausgerollt. Das soll sich nun ändern. Erste Nutzer in Deutschland sollen das Update bereits erhalten haben. Die neueste Version der Software soll die alte "Android TV Remote Control"-App ersetzen und über eine Möglichkeit zum Steuern von Android TVs verfügen.Obwohl die Fernbedienung mit der neuen Version 4.28.46 allen Nutzern zur Verfügung gestellt wurde, scheint das Feature derzeit noch nicht zu funktionieren. Laut 9to5google ist es aktuell nicht möglich, ein Gerät mit der In-App-Remote zu verbinden. Selbst nach dem Erteilen der nötigen Berechtigungen können keine Geräte zum Koppeln gefunden werden. Nach 30 Sekunden kommt lediglich eine Fehlermeldung zum Vorschein. Weshalb eine unfertige Funktion in die App eingebaut wurde, ist unklar.Es wäre denkbar, dass Googles Entwickler das Problem in den nächsten Tagen beheben und eine weitere Aktualisierung bereitstellen. Trotz der nicht funktionierenden In-App-Remote können die Nutzer nun eine Schaltfläche für die Schnell­ein­stel­lun­gen verwenden. Der Button bringt den Nutzer direkt zu der Fernbedienung, ohne sich zunächst durch die Google TV-App klicken zu müssen. Die In-App-Remote bleibt aber auch über diesen Weg noch funktionslos.Die "Play Filme & Serien"-App ist standardmäßig auf allen Android-Smartphones, die die Google Play Services verwenden, installiert. Das Update mit der Umbenennung in "Google TV" dürfte automatisch geladen werden. Alternativ lässt sich die App hier finden.