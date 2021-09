Soziale Medien: Noch härtere Einschränkungen für junge Chinesen

China ist zuletzt in die Schlagzeilen gekommen, weil man restriktive Grenzen für Online-Gaming gesetzt hat. Diese lassen sich zwar teilweise austricksen, doch die Staatsführung des bevölkerungsreichsten Landes der Erde ist mit der Regulierung der Jugend noch nicht am Ende.

Jugend-Modus

Im Sommer wurde bekannt, dass China seiner Jugend strenge Limits für das Gaming setzen wird, denn seit Ende August müssen Spiele-Anbieter wie Tencent die Online-Nutzung von Jugendlichen auf drei Stunden pro Woche beschränken . Mittlerweile gibt es zwar die unvermeidlichen Workarounds, doch das Ziel ist klar: Der Staat will die Mediennutzung seiner jungen Bürger kontrollieren und einschränken.Nun ist ein weiterer Schritt auf diesem Gebiet gemacht worden, denn künftig dürfen Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren nur noch maximal 40 Minuten pro Tag auf Douyin zugreifen. Bei Douyin handelt es sich um den chinesischen Ableger von TikTok. Beide Anwendungen stammen von ByteDance und sind auch weitgehend ähnlich (aber nicht exakt gleich).Wie die BBC unter Berufung auf einen Blogbeitrag von ByteDance berichtet, müssen sich die jungen Nutzer mit ihren echten Namen authentifizieren und können dann in der Zeit zwischen 6.00 und 22.00 auf Douyin zugreifen. An sich ist der Zugriff auf das auf Videos spezialisierte für alle Unter-18-Jährigen offen, sie müssen in diesem Fall aber die Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten haben - ein klassisches Mindestalter hat Douyin nicht.ByteDance startet nun aber einen neuen "Jugend-Modus", der spezielle Bildungsinhalte bietet, darunter zu Themen wie Wissenschaft und Geschichte. Überraschend kommen diese Regulierungsschritte nicht: Denn staatliche Medien haben in den vergangenen Jahren Stimmung gegen ausschweifende Internet-Nutzung unter jungen Chinesen gemacht und immer wieder vor Auswirkungen auf ihre körperliche und geistige Gesundheit gewarnt.