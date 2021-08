TikTok überholt Facebook, WhatsApp & Co als weltweit beliebteste App

Facebook ist nicht mehr die weltweit am häufigsten heruntergeladene Anwendung für Smartphones. Laut einer von Marktforschern veröffentlichten Statistik hat sich der Kurzvideodienst TikTok an die Spitze der Liste der beliebtesten Apps gesetzt.

Facebook verliert durch Datenschutz-Bedenken, TikTok gewinnt durch Pandemie

Wie das Unternehmen App Annie unter Berufung auf eine eigene Analyse der Download-Zahlen verschiedener App-Stores laut Nikkei Asia berichtet, hat sich TikTok auf Platz 1 der Liste der am häufigsten heruntergeladenen Apps hochgearbeitet. Damit liegt die App des chinesischen Unternehmens Bytedance jetzt vor der App des sozialen Netzwerks Facebook.Sogar in den USA und Westeuropa liegt TikTok vorn, auch wenn Facebook in Asien weiter die Nummer 1 bleibt. Gerade im Zuge der Coronavirus-Pandemie wurde TikTok immer beliebter, wohl vor allem deshalb, weil viele Menschen einen kurzweiligen Zeitvertreib suchten, während ihr Alltag von diversen Schutzmaßnahmen und Einschränkungen geprägt war oder immer noch ist.Unterdessen legten einige spezielle Dienste deutlich zu. Während Facebook und seine Tochterfirma WhatsApp wegen ihrer umstrittenen Entscheidung zur Weitergabe von Daten im Konzern kritisiert wurden und Nutzer verloren, gewann der Konkurrent Telegram hinzu und ist mittlerweile in der Liste der weltweit am häufigsten heruntergeladenen Apps auf Platz 7 zu finden.Der Chat-Client Discord konnte gerade in den USA massiv an Beliebtheit gewinnen und liegt dort mittlerweile auf Platz 7 der am häufigsten heruntergeladenen Apps. Andere Gewinner der Pandemie waren meist Apps zur Erstellung und Verbreitung von kurzen Videos oder auch Services, über die Nutzer Produktempfehlungen erhalten und die entsprechenden Erzeugnisse direkt erwerben können.