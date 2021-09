Surface Duo Sicherheits-Update - und immer noch kein Android 11

Microsoft hat für das Doppel-Display-Smartphone Surface Duo ein weiteres Android-Update veröffentlicht: Die neue Version bringt laut den Release Notes Verbesserungen und sicherheitsrelevante Änderungen mit sich. Auf Android 11 muss man aber wieder warten.

Neue Version 2021.817.37

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Microsoft

Das berichtet das Online-Magazin Windows Central . Da dieses neue Update sicherheitsrelevante Änderungen enthält, wird das Update allen Duo-Besitzern dringend empfohlen. Das Update enthält neben dem September Sicherheits-Patch für Android 10 laut Microsoft keine weiteren Änderungen. Google hat das Android-Sicherheitsupdate Anfang des Monats gestartet und nun ist auch Microsoft schon dabei, ein angepasstes Update an die Besitzer des Surface Duo herauszugeben.Die neue Version enthält zudem noch Stabilitätsverbesserungen, die nicht näher genannt wurden. Dem Changelog zufolge wurde das Surface Duo auf die Version 2021.817.37 aktualisiert. Die Inhaltsangabe ist verhältnismäßig kurz. Da heißt es nur: "Behebt Szenarien, die im Android Security Bulletin - September 2021 - beschrieben sind." Von der erwarteten Freigabe von Android 11 ist weiterhin nichts zu erfahren. Ursprünglich hieß es Anfang des Jahres in der Gerüchteküche, das Update sei schon in der Vorbereitung für die Freigabe.Nun wird Google schon bald Android 12 starten und Microsofts Flaggschiff-Vorzeige-Surface hängt weiterhin bei Android 10. Übrigens: Das Surface Duo 2 soll laut Insider-Informationen gleich mit Android 11 ausgeliefert werden. Wann genau, ist aber derzeit noch nicht bekannt. In der kommenden Woche findet aber bereits das nächste große Microsoft-Event statt. Vielleicht gibt es dann auch neue Informationen dazu. WinFuture berichtet für euch über alle Neuigkeiten vom Event am 22. September