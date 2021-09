Neue Surface-Hardware ist auf dem Weg: Microsoft lädt zum Event ein

Microsoft hat zu dem erwarteten weiteren Surface-Hardware-Event in diesem Jahr eingeladen. Dabei geht es laut der Gerüchteküche um den Nachfolger des Surface Duo und des Surface Book 3 , sowie um ein überarbeitetes Surface Pro-Modell.

Microsoft kündigt Surface-Event für den 22. September an

Details aus der Gerüchteküche

Microsoft

Das Event wird am 22. September ab 11 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Es wird wie die letzten Microsoft-Events als Online-Veranstaltung abgehalten, bei denen jeder Interessierte auf der Event-Seite per Video-Stream mit dabei sein kann . Microsoft hat die Einladung gerade versendet, verrät aber wie gewöhnlich noch kaum etwas zu dem Inhalt des Events.Auf der Einladung dürfte man eines der kommenden neuen Surface-Pro-Modelle sehen - oder auch ein ganz neues Gerät einer neuen "Familie". Davon war anders als von Surface Duo 2 und des Surface Book 4 bisher noch kaum etwas durchgesickert. Ganz anders verhält sich das bei den weiteren Geräten, die zum Event erwartet werden. Von dem Surface Duo 2 und dem Surface Book 4 hatten wir in den vergangenen Wochen schon eine Menge gehört.Erste Bilder von Microsofts kommendem Surface Duo 2 Klapp-Smartphone waren bereits im Juli online aufgetaucht. Seither gab es so einige vorab durchgesickerte Informationen zu dem neuen Dual-Display-Androidphone. Zuletzt hieß es, Microsoft werden beim Duo einen Snapdragon 888-Chip einsetzen. Das Gerät tauchte auch schon mit Ergebnissen bei Geekbench auf, die die Erwartung an das neue Gerät noch beflügelten. Beim Nachfolger des Surface Book 3 überschlagen sich die Gerüchte geradezu. Zuletzt hieß es, statt dem "Surface Book 4" soll künftig ein ganz neues Produkt und dem möglichen Namen "Surface Laptop Studio" kommen Das Bild auf der Einladung könnte genau dieses ominöse neue Design zeigen, oder es ist das neue Gerät aus der Surface-Pro-Familie. Das ist nicht ganz eindeutig. Neben dem Dual-Display-Surface und dem High-End-Notebook wird zudem erwartet, dass es etwas Neues in der Surface Pro-Familie geben könnte. Microsoft hat ein aufgefrischtes Surface Pro 7 Plus Anfang des Jahres auf den Markt gebracht, aber nur für Unternehmenskunden. Diese Lücke könnte beim Event ebenfalls gefüllt werden.WinFuture wird am 22. September live von allen Surface-Neuvorstellungen berichten.