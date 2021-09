Microsoft: Neues Gerät zertifiziert, Surface Pro 8 könnte bald erscheinen

Microsoft könnte demnächst eine neue Tablet-Generation ankündigen. Ein Eintrag bei der Zulassungsbehörde FCC deutet darauf hin, dass die Red­mon­der ein "tragbares Computergerät" auf den Markt bringen möchten. Hierbei dürfte es sich vermutlich um das Surface Pro 8 handeln.

WLAN-Modul bei der FCC aufgetaucht

Reddit/unreliable_noob

Die FCC-Zertifizierung besitzt den Titel "Microsoft Portable Computing Device" und die Identifikations-Nummer C3K2010. Bei der Bezeichnung "tragbares Computergerät" handelt es sich um einen Begriff, den Microsoft laut Windows Latest in der Vergangenheit oftmals in Verbindung mit seinen Surface Pro-, Go-, und Laptop-Modellen verwendet hat. Gerüchten zufolge handelt es sich bei dem vor kurzem zertifizierten Gerät um das Surface Pro 8.Darüber hinaus haben die Redmonder ein WLAN-Modul zur Zertifizierung eingereicht . Das Gerät soll auf dem Intel AX201-Adapter basieren und WiFi 6 unterstützen. Der Chip wurde ebenfalls von der FCC freigegeben und könnte in einem kommenden Surface-Modell zum Einsatz kommen.Nachdem Microsoft im Januar das Surface Pro 7 Plus eingeführt hatte, haben sich viele Fans über die geringen Änderungen beschwert und einen echten Nachfolger gefordert. Obwohl das Surface Pro 8 das Design seiner Vorgänger vermutlich in großen Teilen beibehalten wird, dürfte Microsoft die Ausstattung grundlegend überarbeitet haben. Genaue Spezifikationen sind allerdings noch nicht bekannt.Am 22. September findet ein Microsoft-Event statt. Die Veranstaltung soll um 17 Uhr nach deutscher Zeit beginnen und, wie derzeit üblich, komplett digital abgehalten werden. Welche Produkte das Redmonder Unternehmen in der kommenden Woche vorstellen möchte, ist noch unklar. Es wäre denkbar, dass Microsoft hier das in der FCC-Zertifizierung erwähnte "tragbare Computergerät" vorstellt. Auf dem Surface-Event könnten Gerüchten zufolge der Nachfolger des Surface Duo sowie des Surface Book 3 und das Surface Pro 8 angekündigt werden. Das Event lässt sich via Livestream auf der offiziellen Webseite verfolgen.