Microsoft Surface Go 3 im Anmarsch: mit 10,5-Zoll-Display & neuen SoCs

Microsoft hat für den 22. September ein Surface-Event in Aussicht gestellt. Wir können schon jetzt exklusiv bestätigen, dass der Softwarekonzern an diesem Tag das neue Microsoft Surface Go 3 vorstellen wird. Das Design bleibt wohl gleich, während neue Chips unter der Haube landen.

Intel 'Amber Lake'-Y Chips verbaut

Microsoft

Wie aus uns vorliegenden Informationen hervorgeht, will Microsoft in Kürze sein neuestes kompaktes Tablet auf den Markt bringen. Der Name Surface Go 3 steht dabei bereits fest und es dürfte sich demnach um ein eher behutsames Upgrade handeln, bei dem vor allem die Verwendung neuer Prozessoren eine Rolle spielt.An der Größe ändert sich laut unseren Daten nichts, so dass auch das neue Surface Go 3 wieder mit einem 10,5 Zoll großen Display und Full-HD-Auflösung ausgerüstet sein wird. Dieser Umstand lässt vermuten, dass die Redmonder am bisherigen Design festhalten, also wieder ein recht kompaktes Tablet für den mobilen Einsatz mit ausklappbarem Ständer und einem hochwertigen Gehäuse aus einer Magnesium-Legierung planen.Zu Preisen und Verfügbarkeit sowie der weiteren Hardware-Ausstattung haben wir zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Informationen vorliegen. Kürzlich verrieten jedoch einige Einträge in der Datenbank von Geekbench, was uns in Sachen SoC-Plattform beim Surface Go 3 erwartet. Das kleine Microsoft-Tablet wird keinen Wechsel auf eine ARM-Plattform vollziehen, sondern nutzt weiter Intel-Chips.Konkret listete die Benchmark-Datenbank den Intel Core i3-10100Y Quadcore-SoC mit einem Basistakt von 1,3 Gigahertz und einer Boost-Frequenz von bis zu 3,9 Gigahertz in Verbindung mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher für die besser ausgestattete Variante des Surface Go 3. In der Basisversion steckt mit dem Intel Pentium Gold 6500Y ebenfalls ein mit maximal sieben Watt Verlustleistung sehr sparsamer Chip.Den Basistakt spezifiziert Intel für diese Dualcore-Plattform mit 1,1 Gigahertz, während per Boost-Taktung bis zu 3,4 Gigahertz möglich sind. Der zweikernige Chip wird in den Geekbench-Listings mit vier Gigabyte RAM kombiniert, wobei diese Angaben natürlich nicht finaler Natur sind. Sicher ist immerhin, dass auch das Surface Go 3 wieder vollkommen lüfterlos und damit ohne bewegliche interne Bauteile daherkommt.