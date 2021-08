Weitere Details zum Surface Duo 2: Microsoft setzt auf Snapdragon 888

Microsoft arbeitet allem Anschein nach an dem Falt-Smartphone Surface Duo 2 mit einem Snapdragon 888-Chip . Das geht aus einem Eintrag bei Geekbench hervor, der vor Kurzem aufgetaucht ist. Damit würde der Nachfolger von Microsofts Business-Gerät deutlich schneller werden.

Ergebnisse bei Geekbench

Tech Rat / YouTube

Das Surface Duo der ersten Generation ist seit Herbst 2020 auf dem Markt und setzt dabei auf Qualcomms Snapdragon 855-Plattform, die für den Einsatz auf dem Gerät mit zwei Displays optimiert wurde. Allerdings wurden schon beim Marktstart Stimmen laut, die den Prozessor für zu alt und ungenügend für das neuartige Android-Falt-Smartphone empfanden und damit auch recht behielten. Als das Surface Duo in den Handel kam, hatten andere mobile Plattformen die Hardware schon längst überholt.Nun sieht es so aus, als ob Microsoft diesen Fehler gleich ein zweites Mal begehen könnte. Laut einem Medienbericht zeigt sich der Nachfolger, das Surface Duo 2, in einem Geekbench-Listing mit dem Snapdragon 888-Chipsatz . Diese sind zwar aktuell, aber auch bereits in Flaggschiff-Modellen zu finden, die 2021 auf den Markt kommen werden oder schon erschienen sind. Von einem Release des Surface Duo 2 ist aber noch lange nicht die Rede.Was man nun aber aus dem Eintrag bei Geekbench herauslesen kann, klingt gut. Das Duo 2 wird dort mit 8 GB Arbeitsspeicher geführt und es läuft mit Android 11. Alles zusammen deutet darauf hin, dass die Hardware der zweiten Generation deutlich schneller sein wird. Der Chipsatz wurde dabei als "ARM Implementer 65 Architecture 8 Variante 1 Teil 3396 Revision 0" klassifiziert. Es wurde schon früher gemunkelt, dass Microsoft auf den Snapdragon 888 setzen wird und nun scheint das die Bestätigung zu sein.Die Benchmark-Ergebnisse von 1091 für Single-Core und 3517 für Multi-Core sind deutlich besser als beim Surface Duo der ersten Generation. Sie sind auch im Rahmen der Ergebnisse von anderen Smartphones mit diesem Chipsatz. Erwartet werden für das neue Falt-Smartphone eine Reihe von neuen Features. Dazu gehört 5G- und NFC-Unterstützung sowie eine stark überarbeitete Kamera. Wann das alles aber kommen mag, ist unbekannt. Aus der Gerüchteküche war jedoch schon zu hören, dass Microsoft im Oktober ein Surface-Event eingeplant hat. MS Store Widget Surface Übersicht