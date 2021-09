Leak oder Ente? Microsoft Surface Pro 8 mit 120Hz und Thunderbolt

Schon am 22. September lädt Microsoft zum Surface-Event ein. Was dann im Einzelnen vorgestellt werden soll, ist eigentlich geheim - doch jetzt gibt es einen neuen Leak. Vorab durchgesickert sind jetzt angeblich Informationen zum Surface Pro 8.

Aber ist das auch wahr?

Microsoft

Für Microsoft läuft es in diesem Jahr mit der Geheimhaltung wieder einmal nur halbwegs gut. Am kommenden Mittwoch, denn 22. September, lädt der Konzern zum großen "Surface-Event" ein und wie es derzeit aussieht, wird Microsoft dann gar kein Geheimnis mehr dabei haben. Zuerst sind Informationen zum Surface Go 3 durchgesickert, dann sind Unterlagen des Surface Duo 2 aufgetaucht. Jetzt meldet ein Leaker bei Twitter, dass er Details zum Microsoft Surface Pro 8 gefunden hat.Das Microsoft Surface Pro 8 ist demnach bei einem Händler aufgetaucht. Gezeigt wird ein neues Surface mit einem nun 13 Zoll statt 12,3 Zoll großem Display, Thunderbolt-Ports anstelle der bisherigen USB-A-Anschlüsse und laut dem Werbematerial Unterstützung für 120 Hz. Doch ganz so sicher, ob die bei Twitter durch einen Leaker veröffentlichen Informationen auch tatsächlich authentisch sind, kann man sich aktuell gar nicht sein.Tech-Journalist Zac Bowden mahnt zumindest zur Vorsicht, denn laut seinen Informationen ist nur ein Teil der technischen Details korrekt und das Bild des Leakers soll ebenso wenig passend sein. Bowden meldet: "Zu eurer Information: Obwohl einige der Angaben korrekt zu sein scheinen, handelt es sich bei dem Gerät auf diesem Bild *NICHT* um das Surface Pro 8, sondern nur um das Surface Pro X, das MS letztes Jahr veröffentlicht hat. Das Pro 8 ist ähnlich, aber nicht identisch mit diesem."Das stellt natürlich auch den Wahrheitsgehalt der restlichen Angaben in Frage.Letztlich werden wir die Frage nach der Authentizität erst ab Mittwoch beantworten können. Wir werden uns überraschen lassen müssen. WinFuture wird am 22. September ab 16 Uhr über alle Neuvorstellungen berichten.